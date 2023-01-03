Продолжение "Венздей" может не выйти на Netflix: где смотреть 2 сезон сериала

"Венздей" с Дженной Ортегой в главной роли может перейти с Netflix на другую потоковую платформу, поскольку права на шоу теперь принадлежат другой голливудской студии, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Именно ее в прошлом году купила компания Amazon.

Популярный сериал "Венздей", выбившийся в лидеры на Netflix, может перейти на другую потоковую платформу во втором сезоне. Премьера сверхъестественного шоу, в котором Дженна Ортега играет Венздей Аддамс, прошла на Netflix 16 ноября 2022 года. Однако права на сериал принадлежат Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

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Второй сезон "Венздей" может выйти на Amazon Prime Video

В прошлом году компания Amazon закрыла соглашение о приобретении одной из старейших голливудских киностудий, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), за 8,5 миллиарда долларов. Теперь их потоковая платформа Prime Video может взять на себя новый сезон шоу.

Однако издание The Independent сообщает, что Netflix, возможно, придется заключить соглашение с Amazon, чтобы транслировать второй сезон. Ведь в прошлом году Deadline сообщил, что Amazon не планирует делать весь контент MGM эксклюзивным для Prime Video.

Примите во внимание, что официально Netflix еще не продлил "Венздей" на второй сезон, но глобальный успех шоу гарантирует, что продолжение будет. К тому же продюсеры сериала уже приступили к поиску локаций для съемок и начали работу над сценарием нового сезона.

Актриса Дженна Ортега поделилась своим желанием по поводу нового сезона в интервью Entertainment Tonight: "Я хочу, чтобы она (Венздей, – 24 канал) была мрачнее. Я хочу, чтобы она больше вдавалась в мельчайшие детали и не играла так безопасно. Она спасла и делает все что угодно, но для меня ее главная движущая сила с монстром – соревнование". Каков может быть сюжет второго сезона – смотрите в нашем материале.

Ожидается, что второй сезон "Венздей" выйдет в конце 2023 года.

"Венздей": смотрите трейлер первого сезона сериала