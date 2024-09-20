От создателей "Венздей": закулисье создания второго сезона – первые эксклюзивные кадры

"Венздей" – это американский комедийный сериал в жанре ужасов, созданный на основе культового персонажа Венздей Аддамс из известной семьи Аддамсов. Премьера сериала состоялась в ноябре 2022 года на платформе Netflix, и проект сразу получил огромную популярность среди зрителей.

Работа над вторым сезоном "Венздей" задержалась из-за забастовок сценаристов и актеров, которые парализовали большинство производств в Голливуде в 2023 году. Однако, наконец, появились первые кадры из закулисья создания второго сезона, которые стали доступны на официальной странице Netflix.

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Что известно о 2 сезоне сериала "Венздей": первые кадры

Изготовление второго сезона "Венздей" стало одним из ключевых приоритетов для Netflix, поскольку первый сезон получил огромную популярность и многочисленные положительные отзывы. Стриминговая платформа уже подтвердила возвращение основного актерского состава, что добавило оптимизма фанатам, которые с нетерпением ждут новых эпизодов.

Любимые персонажи сериала снова оживут на экране благодаря усилиям талантливых актеров. Персонажей будут играть: Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гузман, Исаак Ордоньес, Луянда Унати Льюис-Няво, Эмма Майерс, Джой Сандей и другие.

Ожидается, что второй сезон станет еще более напряженным и драматичным, а Венздей окажется в ситуациях, которые испытают ее на прочность и заставит пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Разработчики планируют также ввести новых персонажей семьи Аддамс, что позволит расширить вселенную сериала и добавить новые динамики в сюжет. Эти персонажи могут внести новые конфликты, тайны и, конечно же, юмор, который так полюбился фанатам.

Кроме того, важный акцент будет сделан на отношениях между Венздей и Мортишей. В первом сезоне эти отношения оказались довольно сложными, ведь девушка часто испытывала недопонимание со стороны матери. Во втором сезоне создатели стремятся углубить эту динамику, показывая, как их отношения развиваются и меняются под влиянием новых вызовов.

Что известно о 1 сезоне "Венздей"

Этот уникальный проект стал заметным событием в мире стриминговых сериалов, сочетая готическую атмосферу с элементами черного юмора.

Режиссер Тим Бертон, известный своим оригинальным стилем и необычными историями, снял четыре из восьми эпизодов, а также выполняет роль исполнительного продюсера. Его влияние чувствуется в каждом кадре, добавляя сериалу особую магию, которая так полюбилась зрителям.

"Венздей": смотрите онлайн трейлер 1 сезона

Премьера "Венздей" состоялась 23 ноября 2022 года на платформе Netflix. Сразу после выхода сериал получил огромную популярность, став третьим по количеству просмотров англоязычным сериалом на платформе всего за две недели. Этот успех свидетельствует о том, насколько история о Венздей и ее необычных приключениях зацепила сердца зрителей.

Сериал также получил признание на престижных наградах: он был номинирован на 80-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в двух категориях. Первая номинация – за лучший телесериал в жанре мюзикл или комедия, а вторая – за лучшую актрису в телесериальном мюзикле или комедии, которую получила Дженна Ортега за свою великолепную игру в роли Венздей.