Робота над другим сезоном "Венздей" затрималась через страйки сценаристів та акторів, які паралізували більшість виробництв у Голлівуді у 2023 році. Проте, нарешті, з'явилися перші кадри із залаштунків створення другого сезону, які стали доступними на офіційній сторінці Netflix.

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Що відомо про 2 сезон серіалу "Венздей": перші кадри

Виготовлення другого сезону "Венздей" стало одним із ключових пріоритетів для Netflix, оскільки перший сезон отримав величезну популярність і численні позитивні відгуки. Стримінгова платформа вже підтвердила повернення основного акторського складу, що додало оптимізму фанатам, які з нетерпінням чекають нових епізодів.

Улюблені персонажі серіалу знову оживуть на екрані завдяки зусиллям талановитих акторів. Персонажів гратимуть: Дженна Ортеґа, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гузман, Ісаак Ордоньес, Луянда Унаті Льюїс-Няво, Емма Майерс, Джой Сандей та інші.

Очікується, що другий сезон стане ще більш напруженим і драматичним, а Венздей опиниться в ситуаціях, які випробують її на міцність і змусить переглянути свої погляди на життя.

Розробники планують також ввести нових персонажів родини Аддамс, що дозволить розширити всесвіт серіалу та додати нові динаміки в сюжет. Ці персонажі можуть внести нові конфлікти, таємниці та, звісно ж, гумор, який так полюбився фанатам.

Крім того, важливий акцент буде зроблений на стосунках між Венздей і Мортішею. У першому сезоні ці відносини виявилися досить складними, адже дівчина часто відчувала непорозуміння з боку матері. У другому сезоні творці прагнуть поглибити цю динаміку, показуючи, як їхні стосунки розвиваються та змінюються під впливом нових викликів.

Що відомо про 1 сезон "Венздей"

Цей унікальний проєкт став помітною подією у світі стримінгових серіалів, поєднуючи готичну атмосферу з елементами чорного гумору.

Режисер Тім Бертон, відомий своїм оригінальним стилем і незвичайними історіями, зняв чотири з восьми епізодів, а також виконує роль виконавчого продюсера. Його вплив відчувається в кожному кадрі, додаючи серіалу особливу магію, яка так полюбилася глядачам.

"Венздей": дивіться онлайн трейлер 1 сезону

Прем'єра "Венздей" відбулася 23 листопада 2022 року на платформі Netflix. Одразу після виходу серіал здобув величезну популярність, ставши третім за кількістю переглядів англомовним серіалом на платформі всього за два тижні. Цей успіх свідчить про те, наскільки історія про Венздей та її незвичайні пригоди зачепила серця глядачів.

Серіал також отримав визнання на престижних нагородах: він був номінований на 80-й церемонії вручення премії "Золотий глобус" у двох категоріях. Перша номінація – за найкращий телесеріал у жанрі мюзикл або комедія, а друга – за найкращу актрису в телесеріальному мюзиклі чи комедії, яку отримала Дженна Ортеґа за свою чудову гру в ролі Венздей.