За лаштунками зйомок популярного шоу "Хто зверху?" актор розповів, чому зараз особливо важливо, аби кожен цивільний робив свій внесок у підтримку українських захисників. Саме тому Гнатковський неодноразово бував на передовій.

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Олексій Гнатковський поділився думкою про важливість підтримки військових на передовій

Олексій Гнатковський відкрито зізнається, що сьогодні його пріоритети – це робота та наближення перемоги України. Він усвідомлює, що в цей складний час кожен має знайти свій спосіб зробити внесок у спільну справу, і для нього це означає не тільки продовжувати свою акторську діяльність, а й активно підтримувати українських захисників на фронті.

Я майже не буваю вдома. Хотів би сказати, що проводжу багато часу з сім'єю, але ні. Бачу їх дуже зрідка, на жаль. Однак розумію, що сьогодні інакше неможливо. Є українці, в яких родичі досі перебувають у російському полоні. Тому не даю собі права рефлексувати на тему як часто я бачуся з рідними,

– каже актор.

Гнатковський переконаний, що робота в тилу не менш важлива, ніж служба на фронті, адже саме завдяки підтримці звичайних громадян, волонтерів і благодійників українська армія може ефективно протистояти ворогу. Він бере активну участь у благодійних проєктах, організовує збір коштів, особисто доставляє гуманітарну допомогу та необхідні речі військовим.

"З початку повномасштабного вторгнення не був у відпустці. А цього літа випала така нагода. Однак розумію: маю робити все, аби без докорів сумління дивитися нащадкам в очі. Тому їздив на фронт, щоб привезти військовим Довбуша", – пригадує Олексій.

Актор поділився, що за час своєї волонтерської діяльності йому подарували безліч шевронів від різних підрозділів. Кожен із них для нього має особливу цінність. Олексій зазначив, що деякі шеврони він використовує для збору коштів на потреби армії, розігруючи їх на благодійних аукціонах.

Проте більшість шевронів, які він отримав, Олексій навіть не розпаковує. Актор каже, що передасть їх дітям у спадок.