Она видит ее мертвой в пророческом видении. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix.

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Вышел официальный трейлер 2 сезона "Венздей": что показали в ролике

Во втором сезоне сериала "Венздей" зрители снова увидят Венздей Аддамс в исполнении Дженны Ортеги.

На этот раз она получает новую миссию – спасти свою соседку по комнате, Энид (Эмма Майерс), которую пророческое видение показало мертвой. В трейлере Венздей появляется со слезами, черной струей стекающими по лицу.

"Я знаю, что значат эти слезы. Что ты увидела?" – спрашивает Мортиша, ее мать (Кэтрин Зета-Джонс).

"Энид умирает. И это моя вина", – тихо признается Венздей.

"Венздей" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Во фрагменте видения она стоит на кладбище возле надгробия с надписью: "В память об Энид Синклер". Вдруг появляется сама Энид, хватает Венздей за горло и кричит: "Я умерла из-за тебя!".

Тайны – это основа семьи Аддамсов. Чем быстрее я узнаю правду, тем больше шансов спасти Энид. Или погибну, пытаясь,

– говорит Венздей.

Известно, что первую часть нового сезона Netflix выпустит 6 августа, а вторую – 3 сентября.

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