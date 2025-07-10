Вона бачить її мертвою у пророчому видінні. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix.

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Вийшов офіційний трейлер 2 сезону "Венздей": що показали у ролику

У другому сезоні серіалу "Венздей" глядачі знову побачать Венздей Аддамс у виконанні Дженни Ортеги.

Цього разу вона отримує нову місію – врятувати свою сусідку по кімнаті, Енід (Емма Маєрс), яку пророче видіння показало мертвою. У трейлері Венздей з'являється зі сльозами, що чорним струменем стікають по обличчю.

"Я знаю, що значать ці сльози. Що ти побачила?" – запитує Мортіша, її мати (Кетрін Зета-Джонс).

"Енід помирає. І це моя провина", – тихо зізнається Венздей.

"Венздей" 2 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

У фрагменті видіння вона стоїть на цвинтарі біля надгробка з написом: "На згадку про Енід Сінклер". Раптом з'являється сама Енід, хапає Венздей за горло й кричить: "Я померла через тебе!".

Таємниці – це основа родини Аддамсів. Чим швидше я дізнаюся правду, тим більше шансів урятувати Енід. Або загину, намагаючись,

– каже Венздей.

Відомо, що першу частину нового сезону Netflix випустить 6 серпня, а другу – 3 вересня.

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