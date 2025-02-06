Сериал "Венздей" продлили на второй сезон в январе 2023 года – с тех пор фаны ожидают его выхода. 24 Канал собрал, что известно о новых эпизодах, когда их стоит ждать и много других деталей.

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Когда выйдет 2 сезон "Венздей"

Сейчас Netflix не объявил официальную дату выхода сериала. Однако компания подтвердила, что фанам стоит ждать выхода второго сезона в 2025 году.

Мы не можем дождаться, чтобы окунуться с головой в новый сезон и исследовать причудливый, жуткий мир "Невермора",

– рассказывали сопродюсеры сериала.

"Венздей": смотрите анонс 2 сезона

О чем будут рассказывать в продолжении сериала

"Венздей" рассказывает о жизни дочери из семьи Аддамсов. Она приезжает в академию "Невермор", где когда-то учились ее родители. Девочка пытается ужиться со своими сверхъестественными и экстрасенсорными способностями и одновременно разгадать тайны школы.

Последние моменты восьмого эпизода первого сезона показывают, что Венздей получит анонимные сообщения с угрозами от сталкера, продолжать конкурировать с популярной школьницей. Кроме того, во втором сезоне может появиться новый злодей и продолжение истории монстра.

Исполнительница главной роли Дженна Ортега рассказывала, что создатели сериала отказываются от любой романтики в новом сезоне. Главный акцент будет на ужасах и темной атмосфере.

Актерский состав 2 сезона

Дженна Ортега однозначно будет играть главную роль Венздей. Ее родители Гомес и Мортиша, которых сыграли Луис Гузман и Кэтрин Зета-Джонс тоже возвращаются. Также среди актеров 2 сезона: Эмма Майерс в роли Энид, Джой Сандей в роли Бьянки, Хантер Дуэн в роли Тайлера, Виктор Доробанцу в роли Рича, Муса Мостафа в роли Юджина и другие.

В актерском составе мы не увидим Кристину Ричи и Гвендолин Кристи и Перси Хайнса Уайта, который попал в скандал. Зато в сериале появятся Стив Бушеми, Билли Пайпер, Ноа Тейлор. Поговаривают, во втором сезоне появится Леди Гага, песня которой стала вирусной благодаря сериалу.

"Венздей": анонс актерского состава

Когда стартовали съемки "Венздей"

7 мая 2024 года Netflix объявил об официальном начале производства в Ирландии. В декабре Netflix сообщил, что производство сериала завершено.

Мы очень рады, что вся семья Аддамсов вступит в Академию "Невермор" в этом сезоне вместе с желанным актерским составом и новыми лицами,

– говорят шоураннеры.

Опубликовали ли трейлер

Пока Netflix не представили трейлер 2 сезона "Венздей". Но платформа поделилась коротким роликом 30 января. Там показали, как Венздей лицом к лицу встречается с Тайлером, которого удерживают в психиатрической больнице.

"Венздей": смотрите тизер онлайн

"Венздей" не будет на Netflix: правда или выдумки

В начале января 2023 года появились слухи о том, что "Венздей" могут удалить с Netflix из-за того, что компанию-производителя MGM приобрела Amazon. Эта сделка действительно состоялась, однако это никак не повлияет на выход сериала.