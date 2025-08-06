6 августа на Netflix вышел второй сезон популярного сериала "Венздей". Накануне премьеры главная актриса Дженна Ортега записала специальное видеообращение к украинским зрителям.

Сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix в Украине.

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В ролике Венздей поздоровалась с фанатами из Украины и пригласила смотреть продолжение сериала.

Привет, Украина! "Невермор" зовет! Больше монстров, больше тайн, еще больше мрака. "Венздей" уже доступен на Netflix,

– сказала звезда.

В то же время такие обращения актриса записала и для фанатов из других стран, поэтому это стало частью международной промокампании сериала.

Накануне наша редакция писала, что нужно знать перед просмотром второго сезона "Венздей".