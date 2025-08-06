Привет, Украина, – звезда сериала "Венздей" записала неожиданное видеообращение
- Дженна Ортега записала видеообращение к украинским зрителям перед премьерой второго сезона сериала "Венздей" на Netflix.
- Подобные обращения актриса подготовила также для фанатов из других стран в рамках международной промокампании сериала.
6 августа на Netflix вышел второй сезон популярного сериала "Венздей". Накануне премьеры главная актриса Дженна Ортега записала специальное видеообращение к украинским зрителям.
Сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix в Украине.
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В ролике Венздей поздоровалась с фанатами из Украины и пригласила смотреть продолжение сериала.
Привет, Украина! "Невермор" зовет! Больше монстров, больше тайн, еще больше мрака. "Венздей" уже доступен на Netflix,
– сказала звезда.
В то же время такие обращения актриса записала и для фанатов из других стран, поэтому это стало частью международной промокампании сериала.
Накануне наша редакция писала, что нужно знать перед просмотром второго сезона "Венздей".