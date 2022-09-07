Вера Фармига озвучила историю семьи, выжившей после ракетного удара в Кременчуге

7 сентября 2022 , 15:26
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Инстаграм Веры Фармиги

Американская актриса украинского происхождения Вера Фармига с первого дня войны поддерживает Украину. На этот раз она присоединилась к работе над иллюстрированным сериалом #WitnessingTheWar.

Голливудская звезда озвучила седьмой эпизод об истории семьи, выжившей после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. В сериале все истории реальны и взяты из интервью, записей и личных блогов.

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Вера Фармига озвучила историю семьи, выжившей после ракетного удара в Кременчуге

#WitnessingTheWar – это англоязычный проект в формате минисериала об истории военных преступлений россиян, направленный показать миру то, что пережили гражданские украинцы. Краткие видео рассказывают истории оккупации, ракетных ударов и фильтрации.

Когда мы начали работу над этим проектом, отобрали первые истории, то сначала думали, что это какой-то фикшн, это гордость, которая смотрит и не задумываешься, что это может быть реально. Это был и вызов, и в то же время задача для нас. По сути, эти истории оформлены так, что это выглядит как вымысел, но на самом деле людей потом удивляет, что это страшная правда. И вот это та эмоция, которой мы хотим добиться,
рассказал Ярослав Турбиль.

Нападение на Кременчуг стало одним из самых больших актов насилия над украинцами во время полномасштабной войны. Нанесение ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре — одна из тактик захватчиков с первого дня.

"По крайней мере, мы вышли. Мы выжили". Эта история из Кременчуга в Украине. День, когда российские ракеты попали в переполненный торговый центр, стал последним для 21 человека. Еще десятки были ранены, но, к счастью, сумели выжить, как пара из этой истории", – говорится в описании видео.

Вера Фармига озвучила историю семьи, выжившей после ракетного удара в Кременчуге: слушайте и смотрите онлайн

 

Что известно о Вере Фармиге

Вера Фармига родилась в США, впрочем, оба родителя украинцы. Мама Любовь – учительница, папа Михаил – компьютерный аналитик. Семья была большая — кроме Веры еще шесть детей, у каждого из которых было украинское имя: Виктор, Степан, Александр, Надя, Лариса и Таисия.

Все детство Веры было окутано украинской культурой, да и английский язык выучила только в 6 лет, когда пошла в детсад. Далее - украинская католическая школа, "Пласт" и кружок украинских народных танцев. И самое приятное: актриса постоянно следит за событиями в Украине.

Ее номинировали на Оскар, она снималась в кино рядом с Джорджем Клуни, ее пылил Мартин Скорсезе играть вместе с Леонардо ди Каприо. За всем этим стоят украинские корни, которые она отмечает чуть ли не в каждом интервью.

Последний раз звезда снялась в сериале "Пять дней в больнице", который основывается на реальных событиях в период урагана "Катрина", который состоялся в США в 2005 году. Премьера состоялась 12 августа 2022 года на Apple TV+. Он рассказывает о работниках одной из больниц в Новом Орлеане. Из-за высокого уровня воды, без электричества, с высокой температурой воздуха, им нужно было спасать людей, зависевших от качественного медицинского оборудования.

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Автор: Наталія Гулій