Американская актриса украинского происхождения Вера Фармига с первого дня войны поддерживает Украину. На этот раз она присоединилась к работе над иллюстрированным сериалом #WitnessingTheWar.

Голливудская звезда озвучила седьмой эпизод об истории семьи, выжившей после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. В сериале все истории реальны и взяты из интервью, записей и личных блогов.

Читайте больше Не только "Властелин Колец": 7 интересных сериалов сентября, которых ожидают с нетерпением

Вера Фармига озвучила историю семьи, выжившей после ракетного удара в Кременчуге

#WitnessingTheWar – это англоязычный проект в формате минисериала об истории военных преступлений россиян, направленный показать миру то, что пережили гражданские украинцы. Краткие видео рассказывают истории оккупации, ракетных ударов и фильтрации.

Когда мы начали работу над этим проектом, отобрали первые истории, то сначала думали, что это какой-то фикшн, это гордость, которая смотрит и не задумываешься, что это может быть реально. Это был и вызов, и в то же время задача для нас. По сути, эти истории оформлены так, что это выглядит как вымысел, но на самом деле людей потом удивляет, что это страшная правда. И вот это та эмоция, которой мы хотим добиться,

– рассказал Ярослав Турбиль.

Нападение на Кременчуг стало одним из самых больших актов насилия над украинцами во время полномасштабной войны. Нанесение ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре — одна из тактик захватчиков с первого дня.

"По крайней мере, мы вышли. Мы выжили". Эта история из Кременчуга в Украине. День, когда российские ракеты попали в переполненный торговый центр, стал последним для 21 человека. Еще десятки были ранены, но, к счастью, сумели выжить, как пара из этой истории", – говорится в описании видео.

Вера Фармига озвучила историю семьи, выжившей после ракетного удара в Кременчуге: слушайте и смотрите онлайн

Что известно о Вере Фармиге

Вера Фармига родилась в США, впрочем, оба родителя украинцы. Мама Любовь – учительница, папа Михаил – компьютерный аналитик. Семья была большая — кроме Веры еще шесть детей, у каждого из которых было украинское имя: Виктор, Степан, Александр, Надя, Лариса и Таисия.

Все детство Веры было окутано украинской культурой, да и английский язык выучила только в 6 лет, когда пошла в детсад. Далее - украинская католическая школа, "Пласт" и кружок украинских народных танцев. И самое приятное: актриса постоянно следит за событиями в Украине.

Ее номинировали на Оскар, она снималась в кино рядом с Джорджем Клуни, ее пылил Мартин Скорсезе играть вместе с Леонардо ди Каприо. За всем этим стоят украинские корни, которые она отмечает чуть ли не в каждом интервью.

Последний раз звезда снялась в сериале "Пять дней в больнице", который основывается на реальных событиях в период урагана "Катрина", который состоялся в США в 2005 году. Премьера состоялась 12 августа 2022 года на Apple TV+. Он рассказывает о работниках одной из больниц в Новом Орлеане. Из-за высокого уровня воды, без электричества, с высокой температурой воздуха, им нужно было спасать людей, зависевших от качественного медицинского оборудования.

"5 дней в больнице": смотрите трейлер сериала онлайн