Голлівудська зірка озвучила сьомий епізод про історію родини, яка вижила після ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. У серіалі всі історії реальні та взяті з інтерв'ю, записів та особистих блогів.

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Віра Фарміга озвучила історію сім’ї, яка вижила після ракетного удару в Кременчуці

#WitnessingTheWar – це англомовний проєкт у форматі мінісеріалу про історії воєнних злочинів росіян, спрямований показати світові те, що пережили цивільні українці. Короткі відео розповідають історії окупації, ракетних ударів і фільтрації.

Коли ми почали роботу над цим проєктом, відібрали перші історії, то спочатку думали, що це якийсь фікшн, це горор, який дивишся й не задумуєшся, що це може бути реально. Це був і виклик, і водночас завдання для нас. По суті, ці історії оформлені так, що це виглядає ніби вигадка, але насправді людей потім дивує, що це страшна правда. Й от це та емоція, якої ми хочемо добитися,

– розповів Ярослав Турбіль.

Напад на Кременчук став одним із найбільших актів насильства над українцями під час повномасштабної війни. Завдання ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі — одна з тактик загарбників із першого дня.

"Принаймні ми вийшли. Ми вижили". Ця історія із Кременчука в Україні. День, коли російські ракети потрапили до переповненого торговельного центру, став останнім для 21 людини. Ще десятки були поранені, але, на щастя, зуміли вижити, як пара з цієї історії", – йдеться в описі до відео.

Віра Фарміга озвучила історію сім’ї, яка вижила після ракетного удару в Кременчуці: слухайте і дивіться онлайн

Що відомо про Віру Фармігу

Віра Фарміга народилася у США, утім, обоє батьків українці. Мама Любов — учителька, тато Михайло — комп’ютерний аналітик. Сім’я була велика — крім Віри ще шестеро дітей, у кожного з яких було українське ім’я: Віктор, Степан, Олександр, Надя, Лариса і Таїсія.

Все дитинство Віри було оповите українською культурою, та й англійську мову вивчила лише у 6 років, коли пішла у дитсадок. Далі — українська католицька школа, "Пласт" і гурток українських народних танців. І найприємніше: акторка постійно стежить за подіями в Україні.

Її номінували на Оскар, вона знімалась у кіно поруч із Джорджем Клуні, її запорошував Мартін Скорсезе грати разом із Леонардо ді Капріо. За всім цим стоїть українське коріння, на якому вона наголошує чи не в кожному інтерв’ю.

Востаннє зірка знялася у серіалі "Пʼять днів у лікарні", який ґрунтується на реальних подіях у період урагану "Катріна", який відбувся у США у 2005 році. Прем’єра відбулася 12 серпня 2022 року на Apple TV+. Він розповідає про працівників однієї з лікарень в Новому Орлеані. Через високий рівень води, без електрики, з високою температурою повітря, їм потрібно було рятувати людей, які залежали від якісного медичного обладнання.

"5 днів у лікарні": дивіться трейлер серіалу онлайн