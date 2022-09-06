У вересні на кіноманів чекають: 5 сезон "Розповіді служниці", "Андор" – серіал зі світу "Зоряних війн", "Американське жиголо" з Джоном Бернталом, новий сезон "Кобра Кай", документалка "Відважна", де Гілларі Клінтон бере інтерв’ю у знаменитостей, та 2 сезон фентезі "Доля: Сага Вінкс".

Прем’єри сезону "Володар перснів", "Венздей", "Розповідь служниці": добірка найочікуваніших серіалів осені 2022

Серіали вересня 2022 року

"Володар перснів: Персні влади", 1 сезон

Прем'єра: 2 вересня

Де дивитися: Amazon Prime

Історія у новому проєкті розгортається за тисячі років до подій з книг письменника Джона Толкіна і фільмів Пітера Джексона за мотивами "Володаря перснів".

До речі. На сьогодні, 6 вересня, вийшло дві серії серіалу. Відгуки на картину читайте за посиланням.

"Володар перснів: Персні влади": дивіться трейлер

"Американський жиголо", 1 сезон

Прем’єра: 9 вересня

Де дивитися: Showtime

У центрі сюжету драматичного кримінального серіалу – чоловік на ім’я Джуліан Кей. Він провів 15 років у в’язниці за вбивство, але виходить на волю і пробує жити у сучасному світі, зокрема заробляти в секс-індустрії. Чи з’ясує він, хто підставив його 15 років тому, та чи виправить стосунки з колишньою дівчиною, – дізнаєтеся зовсім скоро.

Головну роль у серіалі зіграв Джон Бернтал, який з'являвся у відомих проєктах: "Ходячі мерці", "Каратель", "Вдови", "Король Річард".

"Американський жиголо": дивіться трейлер

"Кобра Кай", 5 сезон

Прем’єра: 9 вересня

Де дивитися: Netflix

Відомо, що комедійний бойовик ґрунтується на фільмі "Малюк-каратист", що вийшов у 1984 році. За сюжетом картини Деніел ЛаРуссо та Джонні Лоуренс стали дорослими та по-різному проживають своє життя. Один – успішний бізнесмен, інший – ледве зводить кінці з кінцями.

"Кобра Кай": дивіться трейлер

"Відважна", 1 сезон

Прем’єра: 9 вересня

Де дивитися: Apple TV+

Це документальний серіал про успішних жінок. У цьому шоу Гілларі Клінтон і Челсі Клінтон беруть інтерв’ю у знаменитостей Кім Кардашян, Глорія Стайнем, Голді Хон й Емі Шумер та інших.

"Відважна": дивіться трейлер

"Розповідь служниці", 5 сезон

Прем'єра: 14 вересня

Де дивитися: Hulu

"Розповідь служниці" – це екранізація однойменного роману канадської письменниці Маргарет Етвуд. У новому сезоні Джун зіткнеться з наслідками вбивства командира Вотерфорда, тоді як його вдова Серена щосили намагається зберегти свою владу в Канаді. А також у продовженні командир Лоуренс працюватиме з тіткою Лідією над реформуванням Ґалаада та приходом до влади. А Джун, Люк і Мойра боротимуться з Ґалаадом здалеку, продовжуючи свою місію з пошуку та порятунку Ханни, дочки Джун.

"Розповідь служниці": дивіться трейлер

"Доля: Сага про Вінкс", 2 сезон

Прем’єра: 16 вересня

Де дивитися: Netflix

Сюжет у серіалі розгортається довкола підлітка Блум – дівчинки з Каліфорнії, яка згодом пізнає свої здібності вогняної феї. На своєму шляху вона знаходить друзів та потрапляє у дивні ситуації. У новому сезоні на нас чекає ще більше магії, нових облич та більших загроз.

"Доля: Сага про Вінкс": дивіться трейлер онлайн

"Андор", 1 сезон

Прем’єра: 21 вересня

Де дивитися: Disney+

"Андор" – новий серіал з всесвіту "Зоряних війн", що покаже історію Касіяна Андора, в якого перевтілиться Дієго Луна. Серіал, він же приквел фільму "Бунтар Один", відтворює події, що відбулись за 5 років до оригінальної історії у стрічці. Ролі зіграють Дієго Луна ("Дощовий день у Нью-Йорку"), Стеллан Скашгорд ("Тор"), Адріа Архона ("Морбіус") та інші.

"Андор": дивіться трейлер