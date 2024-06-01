Однако, несмотря на успешную карьеру в киноиндустрии, ее жизнь претерпела радикальные изменения из-за полномасштабного вторжения, которое развязала Россия. Как сейчас живет и чем занимается Вера Кобзарь, узнаете в материале Кино 24.

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Как война изменила жизнь Веры Кобзарь

Вера Кобзарь в недавнем интервью изданию OBOZ.UA рассказала, что в начале полномасштабного вторжения было много разных мыслей и переживаний. В частности, актриса поделилась, что в течение года у нее не было работы.

Думала ли над другой профессией, если в моей исчезнет потребность? Конечно. Я не боюсь работы, пойду на курсы парикмахеров-стилистов, мейкап-дизайнеров, мастеров маникюра и буду заниматься заработком таким образом. Даже во время войны люди следят за собой – здесь работа будет. Надо всегда иметь какой-то запасной план,

– сказала актриса в интервью изданию OBOZ.UA.

Она рассказывала, что когда началась большая война, она завезла детей на Запад Украины. Так, они 2 месяца проживали в семье в Ужгороде. А потом на Пасху поехали к родителям в Шепетовку и уже у них и остались. Однако мыслей вывезти своих детей за границу у нее не было.

Поэтому актриса во время большой войны живет и работает в Киеве. В частности, она гастролирует со спектаклями в компании коллег – Екатерины Варченко, Ксении Вертинской, Натальи Васько, Анны Кошмал, Дарьи Петрожицкой.

Она рассказывала, как зрители воспринимают театр во время войны. По ее словам, не было ни одного города, где их бы плохо принимали.

Запад Украины – это гоноровый зритель, восток и Одесса – привередливый. Но я не могу назвать хотя бы один город, где бы принимали плохо. Зрители дарят цветы, пишут щемящие послания. Благодарят, что мы доехали до них, особенно на востоке страны,

– поделилась актриса.

Фильмография Веры Кобзарь