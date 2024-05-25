Начало полномасштабной войны актриса встретила в Киеве. Кино 24 расскажет, где сейчас актриса и вернулась ли к процессу съемок.

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Где сейчас Елизавета Зайцева

Елизавета Зайцева встретила большую войну в Киеве вместе со своим мужем. Через месяц после 24 февраля актриса забеременела. А уже вскоре она получила роль в военной драме, в которой снималась во время беременности.

Елизавета в интервью для "Униан" рассказывала, что на следующий день после рождения ее сына был массированный обстрел, поэтому второй день жизни Марка (сын актрисы – Кино 24) они провели в бомбоубежище.

Девушка рассказывала, что до рождения ребенка появился фильм "Оставайся онлайн", и она соединила беременность и съемки.

Именно этот проект стал первой работой актрисы во время полномасштабной войны.

Этот фильм и любовь, и боль одновременно. Этот фильм невероятный рост для меня, а также самая сложная работа за всю мою карьеру. Это сверхтяжелый сценарий, который я прожила в маленькой квартирке, вместе с режиссером Евой Стрельниковой,

– поделилась впечатлениями Елизавета.

Так, в марте этого года состоялась премьера фильма. Елизавета распространяла фото с события, учитывая которые можно понять, что она сейчас находится в Украине.

Она рассказывала, что кроме этой ленты, проектов не было. Актриса сознательно отказывалась от проб, потому что, как она сама отмечала, "первый год материнства очень непростой, и я действительно не понимала, как можно сниматься в это время". Елизавета говорила, что "очень хочет настроиться с сыночком".

В одном из интервью она рассказала, каким она представляет день победы Украины в войне.

Я не романтизирую победу. Конец войны не будет означать, что те, кто погиб, вернутся, а те, кто травмированы психически и физически, сразу станут здоровыми. Война закончится, а боль останется,

– сказала Елизавета.

Она добавила, что это будет "день со слезами на глазах и болью в сердцах".