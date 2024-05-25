Початок повномасштабної війни акторка зустріла в Києві. Кіно 24 розповість, де зараз акторка і чи повернулася до процесу зйомок.

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Де зараз Єлизавета Зайцева

Єлизавета Зайцева зустріла велику війну у Києві разом зі своїм чоловіком. За місяць після 24 лютого акторка завагітніла. А вже незабаром вона отримала роль у воєнній драмі, в якій знімалася під час вагітності.

Єлизавета у інтерв'ю для "Уніан" розповідала, що на наступний день після народження її сина був масований обстріл, тому другий день життя Марка (син акторки – Кіно 24) вони провели у бомбосховищі.

Дівчина розповідала, що до народження дитини з'явився фільм "Лишайся онлайн", і вона поєднала вагітність і зйомки.

Саме цей проєкт став першою роботою акторки під час повномасштабної війни.

Цей фільм і любов, і біль одночасно. Цей фільм неймовірний ріст для мене, а також найскладніша робота за всю мою карʼєру. Це надважкий сценарій, який я прожила у маленькій квартирці, разом із режисеркою Євою Стрєльніковою,

– поділилася враженнями Єлизавета.

Так, в березні цього року відбулася прем'єра фільму. Єлизавета поширювала фото з події, з огляду на які можна зрозуміти, що вона зараз перебуває в Україні.

Вона розповідала, що окрім цієї стрічки, проєктів не було. Акторка свідомо відмовлялася від проб, бо, як вона сама зазначала, "перший рік материнства дуже непростий, і я справді не розуміла, як можна зніматися в цей час". Єлизавета казала, що "дуже хоче набутися із синочком".

В одному з інтерв'ю вона розповіла, яким вона уявляє день перемоги України у війні.

Я не романтизую перемогу. Кінець війни не означатиме, що ті, хто загинув, повернуться, а ті, хто травмовані психічно й фізично, одразу стануть здоровими. Війна закінчиться, а біль залишиться,

– сказала Єлизавета.

Вона додала, що це буде "день зі сльозами на очах і болем у серцях".