Звезда "Скаженого весілля" о родственниках в России, которые пропитаны пропагандой: "Это очень больно"

Украинская актриса Вера Кобзарь, известная по своей роли в популярном фильме "Скажене весілля", родилась в Иркутске. В России у нее осталось много родственников по отцовской линии. Поэтому с началом полномасштабного вторжения России Вера столкнулась с непростой ситуацией.

Ее близкие в России отказывались признавать правду о войне и не хотели слушать ее объяснения о реальной ситуации в Украине. В интервью на телеканале "Дом" Вера Кобзарь откровенно рассказала, как в начале войны пыталась связаться со своими родственниками и донести до них масштаб трагедии, которую переживает украинский народ.

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Вера Кобзарь о родственниках в России

Она рассказала, что с первых дней пыталась достучаться до своих родных, надеясь, что ее голос как близкого человека заставит их задуматься и увидеть реальность. Однако эти попытки оказались тщетными.

После полномасштабного вторжения я получила от них сообщение: "Что мы и как мы?", как мне казалось, заботу о нас. "Мы же ничего не знаем". Я пыталась быть просветителем для них. Отправляла, писала не с чьих-то слов, а писала то, что сама переживала, мои дети, то, что мои близкие люди переживали, и плен, и все это я писала,

– рассказала актриса.

Для Веры особенно болезненным стало то, когда сестра ее отца отказалась верить правде. Тетя сказала:

"Избавь меня от фейков! Это вы – фашисты, нацисты, убиваете своих людей!".

Интервью Веры Кобзарь: смотрите видео онлайн

После этих слов Вера поняла, что общение с родными больше невозможно.

Ты участвуешь в геноциде моего народа,

– сказала она тете, которая верит российской пропаганде.

На этом актриса вместе с семьей решила прекратить все контакты с родными в России.

Несмотря на разрыв, родственники продолжали пытаться повлиять на Веру и ее семью, писали с других аккаунтов, пытаясь навязать свое мнение, которой их "накормили" российские медиа. Но Вера поняла, что диалог с людьми, которые верят пропаганде вместо реальных фактов, не имеет смысла, и решила полностью дистанцироваться от дальнейшего общения.