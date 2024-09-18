Режиссер раскритиковал тех, кто выбрал путь эмиграции вместо того, чтобы остаться и бороться за будущее страны. Об этом Левицких рассказал в интервью ЖВЛ.

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Любомир Левицкий откровенно высказался об украинцах, которые выехали за границу

Режиссер Любомир Левицкий сообщил, что его фильм "Мы были рекрутами" вскоре будет представлен международной аудитории. В частности, ленту планируют показать в США с английским дубляжом. Кроме того, режиссер отметил, что фильм также стартует в кинопрокате в Канаде, где значительная часть украинской диаспоры сможет увидеть эту работу на большом экране.

В ленте "Мы были рекрутами" Левицкий поднимает чувствительные темы, в частности, критику в адрес украинцев, которые выехали за границу после начала полномасштабной войны.

Там есть очень острые слова для людей за рубежом. Более жестокая риторика в отношении инертных украинцев за рубежом. Я считаю, что те, кто выехал из Украины после 22 года и никак не участвуют в жизни страны сейчас, они не имеют права разделять позже нашу победу. Это касается и многих звезд,

– отметил он.

"Мы были рекрутами": смотрите онлайн трейлер фильма

Кто сбежал из Украины во время большой войны

Режиссер вспоминает об известных людях, которые выехали за границу. Он считает, что эти люди не будут иметь морального права праздновать со всеми украинцами будущую победу над агрессором. Вот список таких знаменитостей:

Режиссер Оксана Байрак

Певица Элизабет, участница "Фабрики звезд-1"

Комик Андрей Щегель

Продюсер Юрий Фалеса

Режиссер Тарас Голубков

Алексей Потапенко (Потап)

Танцовщик Влад Яма

Александр Эллерт, комик и телеведущий

Блогер Александр Волошин и другие.

Левицкий считает, что публичные лица, которые решились выехать за пределы Украины во время войны, потеряли право считать себя частью той нации, которая борется за свою свободу.