Режисер розкритикував тих, хто обрав шлях еміграції замість того, щоб залишитися і боротися за майбутнє країни. Про це Левицьких розповів в інтерв'ю ЖВЛ.

Рекомендуємо Цимбалюк різко відповів хейтеру, який принизив його через допомогу ЗСУ: "Завжди легше до*батись"

Любомир Левицький відверто висловився про українців, які виїхали за кордон

Режисер Любомир Левицький повідомив, що його фільм "Ми були рекрутами" незабаром буде представлений міжнародній аудиторії. Зокрема, стрічку планують показати в США з англійським дубляжем. Крім того, режисер зазначив, що фільм також стартує в кінопрокаті в Канаді, де значна частина української діаспори зможе побачити цю роботу на великому екрані.

У стрічці "Ми були рекрутами" Левицький підіймає чутливі теми, зокрема, критику на адресу українців, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни.

Там є дуже гострі слова для людей за кордоном. Більш жорстока риторика щодо інертних українців за кордоном. Я вважаю, що ті, хто виїхав з України після 22 року і ніяк не беруть участі в житті країни зараз, вони не мають права розділяти пізніше нашу перемогу. Це стосується і багатьох зірок,

– зазначив він.

"Ми були рекрутами": дивіться онлайн трейлер фільму

Хто втік з України під час великої війни

Режисер згадує про відомих людей, які виїхали за кордон. Він вважає, що ці люди не матимуть морального права святкувати з усіма українцями майбутню перемогу над агресором. Ось список таких знаменитостей:

Режисерка Оксана Байрак

Співачка Елізабет, учасниця "Фабрики зірок-1"

Комік Андрій Щегель

Продюсер Юрій Фальоса

Режисер Тарас Голубков

Олексій Потапенко (Потап)

Танцівник Влад Яма

Олександр Еллерт, комік і телеведучий

Блогер Олександр Волошин та інші.

Левицький вважає, що публічні особи, які наважилися виїхати за межі України під час війни, втратили право вважати себе частиною тієї нації, яка бореться за свою свободу.