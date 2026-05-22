Причиной разочарования актрисы стала позиция Богдана Бенюка по скандалу с домогательствами в КНУТКиТ. Об этом Вероника Мишаева-Яковлева рассказала в интервью Алине Доротюк.

Как известно, актриса во время обучения на втором курсе подверглась домогательствам со стороны преподавателя Киевского государственного института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого Юрия Высоцкого. Вероника Мишаева-Яковлева и преподаватель вместе с другими студентами поехали в тур со спектаклями в прифронтовые города Донецкой и Луганской областей. В автобусе Мишаева-Яковлева сидела рядом с Высоцким.

На нас лежали реквизиты и костюмы. В какой-то момент чувствую руку на колене, которая поднимается все выше. Я поняла, что он (Юрий Высоцкий, – 24 Канал), наверное, хочет прикоснуться к моей гениталии. Это происходило очень медленно и незаметно. У меня хватило (сил, – 24 Канал) сбросить эту руку. Это был полный шок,

– рассказывала актриса и призналась, что после этого инцидента она хотела просто "повеситься".

Вероника Мишаева-Яковлева не единственная студентка, кто обвинил Юрия Высоцкого в неэтичном поведении, поэтому на фоне этого скандала преподавателя отстранили от работы в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого до окончания служебной проверки. В то же время сам Высоцкий обвинения отрицает.

На защиту стал его коллега Богдан Бенюк.

Высоцкий – хороший специалист. То, что они говорят – это внутренняя кухня, которую должен расхлебывать Высоцкий и те неудачные студентки, студенты, которых в университете очень много,

– сказал он.

Этот комментарий и разочаровал Веронику Мишаеву-Яковлеву. "Со всем уважением, были разные слухи об этом человеке, какой он как личность. Я никоим образом не хочу заходить в какие-то выяснения. Это обидно. Мне обидно", – сказала актриса.

Напомним, что ранее наша редакция писала развернутый материал о скандале вокруг преподавателей КНУТКиТ им. Карпенко-Карого – Андрея Билоуса, Юрия Высоцкого и Владимира Талашко, которых обвинили в неподобающем поведении в отношении студентов