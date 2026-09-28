Не знаете, что посмотреть вечером: вот 5 комедий, которые не дадут заскучать

Иногда после рабочего дня хочется не размышлять о смысле жизни вместе с героем трехчасовой драмы, а просто включить фильм, посмеяться и на пару часов забыть об уведомлениях, дедлайнах и ценах в супермаркете.

Поэтому 24 Канал собрал 5 новых комедий 2023–2025 годов, которые отлично подойдут для вечера – от романтики до историй, где один неудачный день превращается в полноценный фестиваль катастроф.

"Без обид"

Год: 2023

IMDb: 6,3

32-летняя Мэдди оказывается на грани потери дома и соглашается на очень странную подработку: состоятельные родители нанимают ее, чтобы она "раскрепостила" их застенчивого 19-летнего сына перед поступлением в колледж. План кажется гениальным ровно до того момента, пока люди не начинают вести себя как люди.

Что говорят критики: они неоднозначно оценили комедию, однако практически все отмечали игру Дженнифер Лоуренс. The Guardian назвал ее главной силой фильма, хотя заметил, что сама история получилась несколько пресной, чем обещала провокационная завязка.

"Без обид": смотреть трейлер

"Люблю тебя ненавидеть"

Год: 2023

IMDb: 6,1

Би и Бен прекрасно проводят первое свидание, а потом умудряются возненавидеть друг друга. Спустя некоторое время они встречаются на свадьбе в Австралии и решают притвориться влюбленной парой. Ведь что может пойти не так, когда двое людей, которые едва терпят друг друга, начинают убеждать всех в большой любви?

Что говорят критики: в The Guardian фильм назвали красивым и глянцевым, но раскритиковали за предсказуемый сценарий и не слишком убедительную романтическую химию.

"Люблю тебя ненавидеть": смотреть трейлер

"Наемный убийца"

Год: 2023

IMDb: 6,8

Скромный профессор Гэри Джонсон помогает полиции, выдавая себя за наемного убийцу перед людьми, которые действительно хотят кого-то "заказать". И все идет на удивление хорошо, пока одна потенциальная клиентка не становится для него слишком интересной.

Что говорят критики: эту комедию критики встретили гораздо теплее. The Guardian похвалил остроумный сценарий, Глена Пауэлла и его химию с Адрией Архоной, назвав картину чрезвычайно веселой смесью криминальной комедии и романтики.

"Наемный убийца": смотреть трейлер

"Каскадеры"

Год: 2024

IMDb: 6,8

Кольт – каскадер, который после серьезной травмы возвращается на съемочную площадку. Там его уже ждут бывшая возлюбленная, исчезнувшая кинозвезда, странный заговор и примерно сто способов получить новую травму. Романтика, детектив и взрывы – обычный понедельник в Голливуде.

Что говорят критики: они особенно хвалили взаимодействие Райана Гослинга и Эмили Блант, трюки и самоиронию фильма. В одной из рецензий The Guardian картину назвали веселой и зрелищной данью каскадерскому искусству, хотя другие обозреватели издания были значительно строже к сценарию.

"Каскадеры": смотреть трейлер

"Один из тех дней"

Год: 2025

IMDb: 6,5

Подруги Дрю и Алисса узнают, что парень последней потратил деньги, отложенные на аренду квартиры. Теперь им нужно срочно найти нужную сумму, не оказаться на улице и, желательно, не убить друг друга по дороге. Спойлер: день будет долгим.

Что говорят критики: The Guardian похвалил Кеке Палмер и SZA, а также их комедийное взаимодействие, хотя и отметил, что некоторые шутки и ситуации порой становятся слишком карикатурными. В целом критики увидели в фильме энергичную олдскульную комедию – ту самую категорию кино, где проблем становится все больше, а здравого смысла – все меньше.

"Один из тех дней": смотреть трейлер

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