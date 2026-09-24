В 2026 году Netflix продолжил экспериментировать с жанром: здесь есть друзья, которые десять лет не могут понять очевидное, офисный роман с участием Дженнифер Лопес и даже любовь, которая начинается с чужих голосовых сообщений. 24 Канал собрал три романтические комедии, которые можно добавить в список на вечер.

"Голосовые сообщения для Изабель"

Год: 2026

IMDb: 7,3

Джилл переживает смерть младшей сестры Изабель и продолжает звонить на ее старый номер, оставляя голосовые сообщения о работе, свиданиях и общем хаосе собственной жизни.

Есть только одна небольшая проблема: номер уже достался другому владельцу – агенту по недвижимости Весу. Он слушает сообщения незнакомки, постепенно увлекается ею, и дальше история начинает закручиваться.

Что говорят критики: фильм получил 88% на Rotten Tomatoes. Критики отмечают игру Зои Дойч, сочетание юмора с темой утраты и эмоциональность истории. В то же время не всем понравилась сама романтическая завязка – The Guardian, например, увидел в поведении героя больше тревожных дзвоночков, чем романтики.

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"Голосовые сообщения для Изабель": смотреть трейлер

"Люди, которых мы встречаем в отпуске"

Год: 2026

IMDb: 6,6

Поппи любит приключения, Алекс – порядок, книги и предсказуемость. Они живут в разных городах, но на протяжении десяти лет каждое лето вместе уезжают в отпуск.

И только спустя десятилетие до них начинает доходить то, что зритель понял примерно на десятой минуте: возможно, они не просто друзья.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 78%. Чаще всего хвалят химию между главными актерами, легкую атмосферу и красивые локации. Часть рецензентов, однако, считает экранизацию слишком безобидной и менее эмоциональной, чем книга.

"Люди, которых мы встречаем в отпуске": смотреть трейлер

"Офисный роман"

Год: 2026

IMDb: 5,8

Дженнифер Лопес играет Джеки Круз – руководителя авиакомпании, где действует строгий запрет на романы между сотрудниками. И, конечно же, именно в этот момент в компании появляется новый британский юрист Дэниел. Сначала они пытаются оставаться профессионалами. Затем начинаются взгляды в офисе. Потом – совместная командировка. А дальше от корпоративной политики остается примерно столько же, сколько от новогодних обещаний в феврале.

Что говорят критики: здесь Netflix не удалось очаровать всех – всего 47% на Rotten Tomatoes. Лопес и Голдстин называют симпатичной парой, но сам фильм критикуют за слишком знакомые жанровые клише и предсказуемость.

"Офисный роман": смотреть трейлер

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