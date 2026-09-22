24 Канал собрал три комедии о свадьбах, в которых белое платье вовсе не гарантирует спокойного вечера.

"Свадебная суматоха"

Год: 2001

IMDb: 5,4

Мэри Фиоре в исполнении Дженнифер Лопес – профессиональная организатор свадеб, которая знает об идеальных церемониях буквально все. Есть только одна небольшая профессиональная катастрофа: она влюбляется в мужа своей клиентки. И так, жених – Мэттью Макконахи. Здесь даже самый строгий трудовой кодекс бессилен.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма всего 17%, а на Metacritic – 33 из 100. Его упрекали в предсказуемости и слишком надуманном сюжете, хотя харизму Лопес признавали даже не слишком довольные рецензенты.

"Свадебная суматоха": смотреть трейлер

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"Что еще три свадьбы"

Год: 2013

IMDb: 6,2

Рут получает приглашения не на одну, а сразу на три свадьбы своих бывших. Ведь иногда жизнь решает, что одного эмоционального удара недостаточно. Она берет с собой ассистента и отправляется переживать парад бывших возлюбленных, неловких встреч и весьма сомнительных решений.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes профессиональных рецензий немного, однако критик Пабло Муньос Эспиноф отмечал: сценарий вряд ли можно назвать глубоким, зато фильм хорошо улавливает комедийный тон. Зрительский рейтинг там составляет 53%.

"Еще три свадьбы": смотреть трейлер

"Неудержимая свадьба"

Год: 2022

IMDb: 5,5

Дарси и Том собирают родственников на роскошную свадьбу на тропическом острове. Здесь есть нервничающие родители, бывший жених и типичная предсвадебная паника. А потом появляются вооруженные преступники и берут гостей в заложники. Наконец-то тамада может просто отдохнуть.

Что говорят критики: 46% на Rotten Tomatoes и 46 из 100 на Metacritic. Часть обозревателей называла фильм бессмысленным, но веселым аттракционом, особенно хвалили Дженнифер Куллидж и энергию Дженнифер Лопес.

"Неудержимая свадьба": смотреть трейлер

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