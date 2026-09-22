24 Канал зібрав три комедії про весілля, де біла сукня ще зовсім не гарантує спокійного вечора.

"Весільний переполох"

Рік: 2001

IMDb: 5,4

Мері Фіоре у виконанні Дженніфер Лопес – професійна організаторка весіль, яка знає про ідеальні церемонії буквально все. Є тільки маленька професійна катастрофа: вона закохується в чоловіка своєї клієнтки. І так, наречений – Меттью Макконахі. Тут навіть найсуворіший трудовий кодекс безсилий.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має лише 17%, а Metacritic – 33 зі 100. Йому дорікали передбачуваністю та надто штучним сюжетом, хоча харизму Лопес визнавали навіть не надто задоволені рецензенти.

"Весільний переполох": дивитись трейлер

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Ще три весілля"

Рік: 2013

IMDb: 6,2

Рут отримує запрошення не на одне, а одразу на три весілля своїх колишніх. Бо іноді життя вирішує, що одного емоційного удару недостатньо. Вона бере із собою асистента і вирушає переживати парад колишніх кохань, незручних зустрічей і дуже сумнівних рішень.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes професійних рецензій небагато, однак критик Пабло Муньйос Еспіноф відзначав: сценарій навряд чи можна назвати глибоким, зате фільм добре відчуває комедійний тон. Глядацький рейтинг там становить 53%.

"Ще три весілля": дивитись трейлер

"Нестримне весілля"

Рік: 2022

IMDb: 5,5

Дарсі та Том збирають родичів на розкішне весілля на тропічному острові. Є нервові батьки, колишній наречений і типова передвесільна паніка. А потім з'являються озброєні злочинці та беруть гостей у заручники. Нарешті тамада може просто відпочити.

Що кажуть критики: 46% на Rotten Tomatoes і 46 зі 100 на Metacritic. Частина оглядачів називала фільм безглуздим, але веселим атракціоном, особливо хвалили Дженніфер Кулідж та енергію Дженніфер Лопес.

"Нестримне весілля": дивитись трейлер

Також маємо для вас добірку легких романтичних комедій на вечір.