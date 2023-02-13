"Видение бабочки": вышел трейлер одного из лучших украинских фильмов

Создатели украинской драмы "Видение бабочки" презентовали официальный трейлер. Лента стала лучшим полнометражным фильмом на 13 Одесском международном кинофестивале.

Украинский фильм "Видение бабочки" выйдет в кино весной – 6 марта. Лента расскажет об освобожденной из российского плена аэроразведчице, преодолевающей трудности новой жизни.

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"Видение бабочки": сюжет и трейлер

Главная героиня картины – аэроразведчица с позывной "Бабочка", которая возвращается из плена. Ее ждут родные, друзья, собратья и любимый. Но новая жизнь приносит новые вызовы.

"Видение бабочки" – дебютная полнометражная работа режиссера Максима Наконечного. Сценарий фильма он написал совместно с писательницей и режиссером Ириной Целик ("Земля голубая, как апельсин", "Я и Феликс"). В главной роли снялась актриса Рита Бурковская, известная из фильма "Парфенон" Мантаса Кведаравичюса. Одну из ключевых героинь картины исполнила известная драматург Наталья Ворожбит (сценаристка "Киборгов", сценарист и режиссер "Плохих дорог").

"Видение бабочки": смотрите трейлер ленты

Мировая премьера "Видение бабочки" состоялась на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд" – второй по важности секции. На Одесском международном кинофестивале, который в 2022 году состоялся в рамках Варшавского международного кинофестиваля, картина получила награду как "Лучший украинский полнометражный фильм". Украинская премьера фильма прошла на шестой Киевской неделе критики.

"Видение бабочки" высоко оценили кинокритики. Да, издание The Hollywood Reporter написало, что фильм "внушает надежду", а игра Риты Бурковской "очень выразительна", Deadline назвало его "самым своевременным фильмом в Каннах", а Screen Daily – "строгим, но убедительным".

Продюсерки – Лиза Смит (режиссер фильма "Школа № 3"), Дарья Бассель ("Дом из заноз", "Разделовые вживую"). Международные копродюсеры – Анита Юка, Дагмар Седлачкова, Марио Адамсон, Серхио С. Аяла. Страны производства: Украина (TABOR), Чехия (MasterFilm), Хорватия (4Film), Швеция (Sisyfos Film Production).