Український фільм "Бачення метелика" вийде в кіно навесні – 6 березня. Стрічка розповість про звільнену з російського полону аеророзвідницю, яка долає труднощі нового життя.

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"Бачення метелика": сюжет і трейлер

Головна героїня картини — аеророзвідниця з позивним "Метелик", яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Але нове життя приносить і нові виклики.

"Бачення метелика" — дебютна повнометражна робота режисера Максима Наконечного. Сценарій фільму він написав спільно з письменницею та режисеркою Іриною Цілик ("Земля блакитна, ніби апельсин", "Я і Фелікс"). У головній ролі знялась акторка Рита Бурковська, відома зі стрічки "Парфенон" Мантаса Кведаравічюса. Одну з ключових героїнь картини виконала знана драматургиня Наталка Ворожбит (сценаристка "Кіборгів", сценаристка й режисерка "Поганих доріг").

"Бачення метелика": дивіться трейлер стрічки

Світова прем'єра "Бачення метелика" відбулася на Каннському фестивалі в програмі "Особливий погляд" — другій за важливістю секції. На Одеському міжнародному кінофестивалі, який у 2022 році відбувся у межах Варшавського міжнародного кінофестивалю, картина здобула нагороду як "Найкращий український повнометражний фільм". Українська прем’єра стрічки пройшла на шостому Київському тижні критики.

"Бачення метелика" високо оцінили кінокритики. Так, видання The Hollywood Reporter написало, що фільм "вселяє надію", а гра Рити Бурковської "дуже виразна", Deadline назвало його "найсвоєчаснішим фільмом у Каннах", а Screen Daily — "суворим, але переконливим".

Продюсерки — Ліза Сміт (режисерка фільму "Школа № 3"), Дар’я Бассель ("Будинок зі скалок", "Розділові Наживо"). Міжнародні копродюсери — Аніта Юка, Даґмар Седлачкова, Маріо Адамсон, Серхіо С. Аяла. Країни виробництва: Україна (TABOR), Чехія (MasterFilm), Хорватія (4Film), Швеція (Sisyfos Film Production).