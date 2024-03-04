Кроме того, он открыто высказывал свою позицию относительно войны в Украине и критиковал российского диктатора Путина. Читайте в материале, что сказал Вигго Мортенсен.

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Вигго Мортенсен заявил о своей поддержке Украины

Актер выразил свое уважение всем украинцам и осудил российскую агрессию. Мортенсен сказал, что он поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, против людей, которые ей потакают, как в России, так и за ее пределами.

Два года смерти, разрушения и невероятных страданий украинского народа. Чтобы кто-либо в моей родной стране, США, или в любой другой стране мира игнорировал варварство, захвата земли Путиным и его правительство, что, как по мне – непонятно и нельзя простить. Я поддерживаю народ Украины и его стремление к территориальной целостности. Да здравствует свободная Украина,
– заявил Вигго.

Ранее гражданин США систематически высказывал критику в отношении бывшего президента Дональда Трампа, пока тот занимал должность. Сейчас представители республиканской партии пытаются заблокировать военную помощь для Украины.

Вигго Мортенсен поддерживает Украину: что известно об актере

Вигго Мортенсен – выдающийся американский актер, трехкратный претендент на премию Оскар и признанная звезда трилогии "Властелин колец".

Среди киноработ Мортенсена также стоит пересмотреть:

  • "Зеленая книга"
  • "Капитан Фантастик"
  • "Преступления будущего"
  • "Оправданная жестокость"
  • "Идеальное убийство"
  • "Падение"
  • "Тринадцать жизней"
  • "Хоббит: Неожиданное путешествие" и другие.

Выбирайте себе ленту с Вигго Мортенсеном, который поддерживает Украину, и оцените изысканную игру актера в каждой его кинокартине.