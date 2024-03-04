Крім того, він відкрито висловлював свою позицію стосовно війни в Україні та критикував російського диктатора Путіна. Читайте в матеріалі, що сказав Вігго Мортенсен.

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Вігго Мортенсен заявив про свою підтримку України

Актор висловив свою повагу усім українцям і засудив російську агресію. Мортенсен сказав, що він підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії, проти людей, які їй потурають, як у Росії, так і за її межами.

Два роки смерті, руйнування та неймовірних страждань українського народу. Щоб будь-хто в моїй рідній країні, США, або в будь-якій іншій країні світу ігнорував варварство, захоплення землі Путіним і його уряд, що, як на мене – незрозуміло і не можна пробачити. Я підтримую народ України та його прагнення до територіальної цілісності. Хай живе вільна Україна,

– заявив Вігго.

Раніше громадянин США систематично висловлював критику щодо колишнього президента Дональда Трампа, поки той обіймав посаду. Зараз представники республіканської партії намагаються заблокувати військову допомогу для України.

Вігго Мортенсен підтримує Україну: що відомо про актора

Вігго Мортенсен – видатний американський актор, триразовий претендент на премію Оскар та визнана зірка трилогії "Володар перснів".

Серед кіноробіт Мортенсена також варто переглянути:

"Зелена книга"

"Капітан Фантастік"

"Злочини майбутнього"

"Виправдана жорстокість"

"Ідеальне вбивство"

"Падіння"

"Тринадцять життів"

"Хоббіт: Несподівана подорож" та інші.

Обирайте собі стрічку з Вігго Мортенсеном, який підтримує Україну, та оцініть вишукану гру актора у кожній його кінокартині.