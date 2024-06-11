Дети украинского актера и военнослужащего Виктора Стороженко подверглись расистским оскорблениям

Актер и военнослужащий Виктор Стороженко поделился досадной историей: его маленькие дети стали жертвами расистских оскорблений со стороны подростков. Он рассказал об этом инциденте, подчеркивая важность борьбы с подобными проявлениями дискриминации и воспитания толерантности в обществе.

Ситуация произошла, когда дети гуляли с мамой на детской площадке. Больше об этом инциденте и его последствиях читайте в материале.

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Детей Виктора Стороженко обидели подростки: что произошло

Виктор Стороженко поделился неприятным инцидентом, произошедшим с его маленькими детьми во время прогулки на детской площадке с их мамой.

Его старший сын Мартин играл с двумя мальчиками возрастом 10-12 лет. В какой-то момент подростки начали обзывать Мартина "негром". Когда его мама спросила детей, понимают ли они, что это является проявлением расизма, они ответили утвердительно, сказав "да".

Это моя семья – и сегодня они узнали, что они негры! Жена впервые с таким столкнулась, позвонила озадаченная, слышу, что слезы. Спросила: – Что делать?

– поделился Стороженко.

Жена Виктора, услышав оскорбления в адрес своего сына, забрала его с площадки. Однако, даже когда они шли, она снова услышала оскорбительное слово "негры" от подростков.

Чем завершился инцидент

Актер посоветовал своей жене написать об инциденте в чат дома, что она и сделала. В сообщении женщина подчеркнула, что сейчас ее муж не может защитить их детей из-за его участия в полномасштабной войне третий год подряд, где он защищает страну.

К сожалению, мой муж не может сейчас защитить моих детей от такого рода инцидентов, потому что он защищает третий год нашу страну и, как я надеялась, наши общие ценности: демократию, равенство, достоинство,

– написала жена Виктора.

Она призвала всех родителей обратить внимание и провести разговор со своими детьми, чтобы развивать у будущего украинского поколения уважение и толерантность.