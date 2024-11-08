Виктория Билан-Ращук впервые рассказала, как узнала о смерти мамы во время комедийного спектакля

Виктория Билан-Ращук – одна из самых известных украинских актрис, которая завоевала сердца зрителей не только своим талантом, но и преданностью своей профессии. Ее можно увидеть как в кино, так и на театральной сцене, где она регулярно участвует в различных постановках.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. Оказалось, что во время одного из комедийных спектаклей, актриса узнала о смерти своей мамы.

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Виктория Билан-Ращук рассказала, как узнала о смерти мамы

Виктория Билан-Ращук впервые поделилась очень личной и болезненной историей о том, как в 2016 году она узнала о смерти своей матери. Этот трагический момент стал настоящим испытанием для актрисы, которая, несмотря на глубокое горе, смогла продолжить свою работу, несмотря на личную потерю.

Между первым и вторым актом, в антракте, мне сообщают, что умерла моя мама. Это для меня был такой удар,

– вспоминает Виктория.

Для актрисы это стало настоящим шоком. Виктория признается, что просто не было сил продолжать спектакль с такой же эмоциональной отдачей. Она чувствовала глубокое горе и не могла представить, как выйти на сцену и продолжить веселить зрителей. Однако, несмотря на боль, актриса собрала все свои силы и решила завершить спектакль.

Я должна была сыграть еще второе действие, но сил веселить людей просто не было из-за личной трагедии. Но я все же собралась с силами и довела дело до конца, как бы больно мне ни было,

– рассказывает Виктория.

Она объяснила, что в спектакле был такой темп, что смех зрителей не прекращался ни на минуту. В комедии, по ее словам, даже не было пауз для отдыха, и это было для нее невероятно трудно.

"А там настолько смешной спектакль и сама пьеса, что зритель неустанно смеется. Там нет даже паузы для передышки. Мне кажется, что это была та самая большая жертва, которую я чувствовала тогда – собраться с силами и доиграть второе действие, зная, что мамы моей только что не стало. Я должна была играть, потому что профессия такая – мы не можем болеть или позволить себе плохо себя чувствовать", – добавила актриса.

Виктория Билан-Ращук подчеркнула, что, несмотря на боль и трагедию, она не могла позволить себе сломаться, ведь актерская профессия требует полной отдачи.