Жалеет о сотрудничестве с россиянами: где сейчас звезда "Врача по призванию" Виктория Литвиненко

Украинская актриса Виктория Литвиненко участвовала в немалом количестве проектов, среди которых "Первые ласточки", "Узнай меня" и "Цвет страсти". Впрочем, был период в жизни звезды, когда она снималась в российском проекте.

Кино 24 расскажет подробнее о том, как изменилась жизнь Виктории после начала полномасштабного вторжения. Чем сейчас занимается Литвиненко – читайте далее в материале.

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Где сейчас Виктория Литвиненко

В начале полномасштабного вторжения Виктория приняла решение уехать с детьми в Тернополь, а затем в Ивано-Франковск. Через некоторое время актрису пригласили на съемки проекта в Литве, поэтому она поехала туда. Несмотря на отсутствие желания выезжать из родной страны, Литвиненко все же решила принять участие в сериале "Своими глазами", освещающий события, которые происходят в Украине.

У меня там должны были быть съемки, меня пригласили, поэтому я собрала своих деток и сказала, что мы едем. Если бы не съемки, я не поехала бы,

– призналась Виктория.

Впоследствии Виктория вернулась на Родину, где возобновила свою актерскую деятельность. В апреле 2024 года вышел сериал "Кришталеві джерела", в котором приняла участие Литвиненко. Там она сыграла роль сводной сестры главной героини Зоряны, у которой осталась 10-летняя дочь Неля.

Уже в октябре этого года состоялась премьера сериала "Врач по призванию". Это драматический проект основан на реальных событиях, происходивших в "Охматдете" в первые 50 дней полномасштабного вторжения. В сериале Виктория играет главную роль – врача-реаниматолога Марины Боднар, которая оказывается на грани развода со своим мужем, хирургом Андреем Бондарем, после измены с его стороны. Эта сложная ситуация заставляет героиню рассматривать возможность принятия предложения работы в Польше, куда она планирует перевезти свою семью и начать новую жизнь с чистого листа. Впрочем, ее планы рушатся с началом полномасштабного вторжения.

В проекте принял участие и муж Виктории, звезда фильма "Довбуш" Сергей Стрельников. По словам Литвиненко, супругам очень комфортно работать вместе в кадре, поэтому они не колебались с решением, когда получили роль в "Враче по призванию". Впрочем, Сергею было довольно трудно играть измены, потому что он очень любит свою жену.

"Я все равно на площадке смотрю на Сергея как на своего мужа. Наверное, самым высоким профессионализмом является, когда ты приезжаешь на площадку и забываешь, что это твой муж, воспринимаешь его только как партнера по съемкам. Нам как-то надо достичь этого уровня", – поделилась Виктория в интервью для Viva.

Литвиненко все чаще появляется в соцсетях и радует поклонников новыми сообщениями и фотографиями со съемочного процесса.

Карьера в России

В 2017 году компания Star Media предложила Виктории и Сергею принять участие в российском проекте. Супруги согласились из-за отсутствия работы в Украине и других трудностей. Однако Стрельников заявил, что съемки не должны происходить в России, на что продюсеры ответили, что весь процесс будет проходить в Грузии, но в последний момент все произошло в Осетии.

Нас с ним попутало в 2017 году. Не буду выдумывать. Вот так произошло. Сейчас можно долго говорить об этом, и это будет звучать как оправдание, но их нет. Мы когда только приехали, то поняли, что это ошибка,

– отметила актриса в интервью для Алины Доротюк.

Литвиненко неоднократно просила прощения у украинцев за свой поступок. По словам Виктории, она просто "делала свою работу", чтобы прокормить семью.