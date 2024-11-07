Кіно 24 розповість детальніше про те, як змінилося життя Вікторії після початку повномасштабного вторгнення. Чим зараз займається Литвиненко – читайте далі в матеріалі.

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Де зараз Вікторія Литвиненко

На початку повномасштабного вторгнення Вікторія прийняла рішення виїхати з дітьми до Тернополя, а потім в Івано-Франківськ. Через деякий час акторку запросили на знімання проєкту в Литві, тому вона поїхала туди. Попри відсутність бажання виїжджати з рідної країни, Литвиненко все ж вирішила взяти участь у серіалі "На власні очі", що висвітлив події, які відбуваються в Україні.

У мене там мали бути знімання, мене запросили, тому я зібрала своїх діток і сказала, що ми їдемо. Якби не знімання, я не поїхала б,

– зізналася Вікторія.

Згодом Вікторія повернулася на Батьківщину, де відновила свою акторську діяльність. У квітні 2024 року вийшов серіал "Кришталеві джерела", в якому взяла участь Литвиненко. Там вона зіграла роль зведеної сестри головної героїні Зоряни, в якої залишилася 10-річна донька Неля.

Вже у жовтні цього року відбулася прем'єра серіалу "Лікарка за покликанням". Це драматичний проєкт заснований на реальних подіях, що відбувалися в "Охматдиті" в перші 50 днів повномасштабного вторгнення. У серіалі Вікторія грає головну роль – лікарки-реаніматолога Марини Боднар, яка опиняється на межі розлучення зі своїм чоловіком, хірургом Андрієм Бондарем, після зради з його боку. Ця складна ситуація змушує героїню розглядати можливість прийняття пропозиції роботи в Польщі, куди вона планує перевезти свою сім'ю та почати нове життя з чистого аркуша. Втім, її плани руйнуються з початком повномасштабного вторгнення.

У проєкті взяв участь і чоловік Вікторії, зірка фільму "Довбуш" Сергій Стрельников. За словами Литвиненко, подружжю дуже комфортно працювати разом у кадрі, тому вони не вагалися з рішенням, коли отримали роль у "Лікарці за покликанням". Втім, Сергієві було досить важко грати зради, бо він дуже кохає свою дружину.

"Я все одно на майданчику дивлюся на Сергія як на свого чоловіка. Напевно, найвищим професіоналізмом є, коли ти приїжджаєш на майданчик і забуваєш, що це твій чоловік, сприймаєш його тільки як партнера по зніманнях. Нам якось треба досягти цього рівня", – поділилася Вікторія в інтерв'ю для Viva.

Литвиненко все частіше з'являється у соцмережах і тішить прихильників новими дописами та фотографіями зі знімального процесу.

Кар'єра в Росії

У 2017 році компанія Star Media запропонувала Вікторії та Сергію взяти участь у російському проєкті. Подружжя погодилося через відсутність роботи в Україні та інші труднощі. Однак Стрельников заявив, що знімання не мають відбуватися в Росії, на що продюсери відповіли, що весь процес проходитиме в Грузії, але в останній момент все сталося в Осетії.

Нас із ним поплутало у 2017 році. Не вигадуватиму. Ось так сталося. Зараз можна довго говорити про це, і це звучатиме як виправдання, але їх немає. Ми коли тільки приїхали, то зрозуміли, що це помилка,

– зауважила акторка в інтерв'ю для Аліни Доротюк.

Литвиненко неодноразово просила вибачення в українців за свій вчинок. За словами Вікторії, вона просто "робила свою роботу", щоб прогодувати родину.