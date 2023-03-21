Об этом сообщила владелица Таша Бас, которая вместе с Алексом Мартыновым открыла заведение в Праге в сентябре 2021 года. Там говорят о кулинарных традициях Украины и подают украинские блюда, в том числе борщ.

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Виллем Дефо посетил в Праге украинский ресторан

Сегодня (20 марта – 24 Канал) нас посетила настоящая кинозвезда, чтобы попробовать настоящий украинский борщ. Виллем Дефо сказал нам, что любит борщ и в подтверждение охотно съел миску нашего вкусного грибного борща,

– написали на странице заведения.

Говорят, что владелица не может прийти в себя после того, как угостила такого почтенного гостя. "Это событие меня так поразило, что сижу теперь с глупой улыбкой, не могу ничего делать", – писала она в соцсетях.

Кстати, эти подушки, стильно висящие на стенах заведения, вышивали во Львове. В "Борщарне" посетители могут купить такие наволочки. А на столе рядом лежит книга издательства їzhak "Украина. Food and History" ("Украина. Еда и история").



Виллем Дефо пьет квас в украинском ресторане в Праге / Фото из твиттера Таши Бас

После вкусного обеда, Дефо вместе с украинками гулял по улицам Праги и говорил об украинцах. "Вы бы не поверили, если бы я сказала, что Виллему Дефо было интересно послушать об украинцах в Праге и о борще, и о дерунах. Но три украинки выпили бехеровки и гуляли в центре, поэтому он действительно с интересом об этом все послушал", – написала Таша.



Виллем Дефо с украинками / Фото из фейсбука Таши Бас

Что известно о Виллеме Дефо

Виллем Дефо – американский актер театра и кино. Его талант был признан разными наградами, включая Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль, а также четыре номинации на премию Оскар, четыре на премию Гильдии киноактеров, три на Золотой глобус и одну на премию Британской киноакадемии. Дефо известен своим успешным сотрудничеством с режиссерами Полом Шредером, Абелем Феррарой, Ларсом фон Триером и Весом Андерсоном.

В 1981 году Дефо начал свою кинокарьеру с роли в фильме "Врата небесные", хотя его сцены затем были вырезаны из финальной версии. В 1985 году он появился в ленте "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", а год спустя в фильме "Без любви". Но настоящим прорывом для него стала роль сержанта Элиаса в фильме "Взвод" (1986), за которую получил номинацию на Оскар.

Больше фильмов с участием актера:

"Английский пациент";

"Святые из трущоб" (1999, 2009 годы);

"Американский психопат";

"Человек-паук" (2002, 2004, 2007, 2021 годы);

"Отель "Гранд Будапешт";

"Семьянин";

"Джон Вик";

"Убийство в "Восточном экспрессе";

"Аквамен и потерянное королевство";

"Аллея ужаса" и т.д.



Виллем Дефо посетил в Праге украинский ресторан / Фото из инстаграма заведения