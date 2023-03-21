Про це повідомила власниця Таша Бас, яка разом з Алексом Мартиновим відкрила заклад у Празі у вересні 2021 року. Там говорять про кулінарні традиції України та подають українські страви, зокрема борщ.

Дивіться також Актори серіалу "Тед Лассо" відвідають Білий Дім: про що свідчить твіт Джо Байдена

Віллем Дефо відвідав у Празі український ресторан

Сьогодні (20 березня – 24 Канал) до нас завітала справжня кінозірка, щоб спробувати справжній український борщ. Віллем Дефо сказав нам, що любить борщ і на підтвердження охоче з'їв миску нашого смачного грибного борщу,
написали на сторінці закладу.

Кажуть, що власниця не може прийти до тями після того, як пригостила такого поважного гостя. "Ця подія мене так вразила, що сиджу тепер з дурною посмішкою, не можу нічого робити", – писала вона у соцмережах.

До речі, ці подушки, які стильно висять на стінах закладу, вишивали у Львові. У "Борщарні" відвідувачі можуть купити такі наволочки. А на столі поруч лежить книга видавництва їzhak "Ukraine. Food and History" ("Україна. Їжа та історія").

Віллем Дефо відвідав у Празі український ресторан
Віллем Дефо п’є квас в українському ресторані у Празі / Фото з твітеру Таші Бас

Після смачного обіду, Дефо разом з українками гуляв вулицями Праги та розмовляв про українців. "Ви б не повірили, якщо б я сказала, що Віллему Дефо було цікаво послухати про українців в Празі й про борщ, і про деруни. Але три українки випили бехерівки та гуляли в центрі, тож він дійсно з зацікавленістю про це все послухав", – написала Таша.

Віллем Дефо відвідав у Празі український ресторан
Віллем Дефо з українками / Фото з фейсбуку Таші Бас

Що відомо про Віллема Дефо

Віллем Дефо – американський актор театру та кіно. Його талант був визнаний різними нагородами, включаючи Кубок Вольпі за кращу чоловічу роль, а також чотири номінації на премію Оскар, чотири на премію Гільдії кіноакторів, три на Золотий глобус і одну на премію Британської кіноакадемії. Дефо відомий своєю успішною співпрацею з режисерами Полом Шредером, Абелем Феррарою, Ларсом фон Трієром та Весом Андерсоном.

У 1981 році Дефо розпочав свою кінокар'єру з ролі в фільмі "Брама небесна", хоча його сцени потім були вирізані з фінальної версії. У 1985 році він з'явився в стрічці "Жити і померти в Лос-Анджелесі", а через рік у фільмі "Без любові". Але справжнім проривом для нього стала роль сержанта Еліаса у фільмі "Взвод" (1986), за яку він отримав номінацію на Оскар.

Більше фільмів за участю актора:

  • "Англійський пацієнт";
  • "Святі з нетрів" (1999, 2009 роки);
  • "Американський психопат";
  • "Людина-павук" (2002, 2004, 2007, 2021 роки);
  • "Готель "Ґранд Будапешт";
  • "Сім'янин";
  • "Джон Вік";
  • "Вбивство у "Східному експресі";
  • "Аквамен і загублене королівство";
  • "Алея жаху" тощо.

Віллем Дефо відвідав у Празі український ресторан
Віллем Дефо відвідав у Празі український ресторан / Фото з інстаграму закладу