Про це повідомила власниця Таша Бас, яка разом з Алексом Мартиновим відкрила заклад у Празі у вересні 2021 року. Там говорять про кулінарні традиції України та подають українські страви, зокрема борщ.

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Віллем Дефо відвідав у Празі український ресторан

Сьогодні (20 березня – 24 Канал) до нас завітала справжня кінозірка, щоб спробувати справжній український борщ. Віллем Дефо сказав нам, що любить борщ і на підтвердження охоче з'їв миску нашого смачного грибного борщу,

– написали на сторінці закладу.

Кажуть, що власниця не може прийти до тями після того, як пригостила такого поважного гостя. "Ця подія мене так вразила, що сиджу тепер з дурною посмішкою, не можу нічого робити", – писала вона у соцмережах.

До речі, ці подушки, які стильно висять на стінах закладу, вишивали у Львові. У "Борщарні" відвідувачі можуть купити такі наволочки. А на столі поруч лежить книга видавництва їzhak "Ukraine. Food and History" ("Україна. Їжа та історія").



Віллем Дефо п’є квас в українському ресторані у Празі / Фото з твітеру Таші Бас

Після смачного обіду, Дефо разом з українками гуляв вулицями Праги та розмовляв про українців. "Ви б не повірили, якщо б я сказала, що Віллему Дефо було цікаво послухати про українців в Празі й про борщ, і про деруни. Але три українки випили бехерівки та гуляли в центрі, тож він дійсно з зацікавленістю про це все послухав", – написала Таша.



Віллем Дефо з українками / Фото з фейсбуку Таші Бас

Що відомо про Віллема Дефо

Віллем Дефо – американський актор театру та кіно. Його талант був визнаний різними нагородами, включаючи Кубок Вольпі за кращу чоловічу роль, а також чотири номінації на премію Оскар, чотири на премію Гільдії кіноакторів, три на Золотий глобус і одну на премію Британської кіноакадемії. Дефо відомий своєю успішною співпрацею з режисерами Полом Шредером, Абелем Феррарою, Ларсом фон Трієром та Весом Андерсоном.

У 1981 році Дефо розпочав свою кінокар'єру з ролі в фільмі "Брама небесна", хоча його сцени потім були вирізані з фінальної версії. У 1985 році він з'явився в стрічці "Жити і померти в Лос-Анджелесі", а через рік у фільмі "Без любові". Але справжнім проривом для нього стала роль сержанта Еліаса у фільмі "Взвод" (1986), за яку він отримав номінацію на Оскар.

Більше фільмів за участю актора:

"Англійський пацієнт";

"Святі з нетрів" (1999, 2009 роки);

"Американський психопат";

"Людина-павук" (2002, 2004, 2007, 2021 роки);

"Готель "Ґранд Будапешт";

"Сім'янин";

"Джон Вік";

"Вбивство у "Східному експресі";

"Аквамен і загублене королівство";

"Алея жаху" тощо.



Віллем Дефо відвідав у Празі український ресторан / Фото з інстаграму закладу