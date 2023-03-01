Вместе со своим благотворительным фондом The Winnick Foundation актриса Викингов будет продолжать помогать Украине. Кэтрин Винник стала первой посольством United24 из Канады.

Смотрите также "Люди в черном с нами": оскароносный Томми Ли Джонс трогательно обратился к украинцам

Кэтрин Винник присоединилась к United24

Из-за видеосвязи актриса пообщалась с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили детали сотрудничества. Известно, что Кэтрин Винник сосредоточится на программе Восстановления Украины, которая поможет восстанавливать разрушившие российские ракеты здания.

Винник является канадской актрисой украинского прохождения, режиссером и продюсером. Стала звездой благодаря сериалу "Викинги".

Сериал "Викинги" советую всем. Как будет время, обязательно посмотрю и сам,

– написал Андрей Ермак.

Кэтрин Винник присоединилась к United24 / Фото с телеграммы Андрея Ермака

Что известно о происхождении Кэтрин Винник

У 45-летней Кэтрин Винник украинские корни, но росла она в Канаде. Родители матери Кэтрин, Леси, родились в Галиции: бабушка – на Львовщине, а дедушка – на Тернопольщине. Леся Винницкая, кстати, является членом Управления Конгресса Украинцев Канады, отдела Торонто.

Предки отца Кэтрин, Романа, происходят из Старого Самбора и Борислава. Дед Владимир Винницкий вызвался в ряды Сечевых Стрельцов в 16-летнем возрасте. Прадед Кэтрин Иван Винницкий – поручитель 1-й Запорожской дивизии Армии УНР. После Второй мировой войны приложил усилия к созданию организации бывших Сечевых Стрельцов в Канаде, в которой имел важные позиции.