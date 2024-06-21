По информации от СБУ, подозрение получил российский актер и музыкант Виталий Гогунский, который призывал к войне против Украины. По материалам службы безопасности, установлено, что он публично поддерживает вооруженную агрессию России против Украины.

Что интересно, Гогунский родом из Украины. Он стал одним из тех предателей, которые навсегда отреклись от Родины и поддержали путинский режим.

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Виталий Гогунский получил подозрение от СБУ

Путинист активно участвует в пропагандистских мероприятиях на временно оккупированных территориях Украины. Он выступает с "патриотическими" песнями на концертах перед семьями участников так называемой "сво" и российскими оккупантами, которые воевали против Украины.

Кроме того, Гогунский регулярно повторяет тезисы российской пропаганды и призывает к агрессивной войне России против Украины на медиаплощадках, которые служат рупорами Кремля. Во время эфиров он высказывается в поддержку российских захватчиков и героизирует их участие в войне против Украины.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его агрессивной деятельности против Украины. Следователи Службы безопасности сообщили Гогунскому о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины и стремятся привлечь его к ответственности.

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Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Но известно, что этот путинист ранее проживал в Украине и имеет украинское происхождение. Виталий Гогунский, известный своей ролью Эдуарда Кузьмина в российском сериале "Универ", родился в Кременчуге. Детство он провел в Полтавской области, а высшее образование получил в Одесском национальном политехническом университете.

Однако, похоже, он настолько поддался российской пропаганде, что уже навсегда отрекся от своей Родины.