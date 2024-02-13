Мне ее жаль, – украинская актриса высказалась об изменнице Безрук, которая живет в России
Источник:Алина Доротюк
С началом полномасштабного вторжения некоторые известные личности из Украины предали свою Родину. Одной из них стала актриса Галина Безрук. Несмотря на развертывание большой войны, с актрисой общалась ее коллега Виталина Библив.
Однако в дальнейшем и она прекратила любую связь с Безрук, которую считает предательницей. Узнайте, что теперь говорит Виталина Библив о бывшей подруге.
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Виталина Библив о предательнице Безрук
Украинская актриса Виталина Библив признается, что сейчас ей все еще нелегко говорить о Галине Безрук, поэтому старается избегать этой темы. Она рассказала, что для нее до сих пор трудно закрыть для себя гештальт и осознать, почему ее подруга так поступила.
Я понимаю, она сделала такой выбор в пользу ребенка, но это же можно не показывать,
– делится Виталина.
Актриса вспоминает, когда бомбили родной Краматорск Галины Безрук, она выходила в России на красную дорожку к Михалкову и даже не пыталась это скрыть.
"Михалков, который ненавидит украинцев... Прежде чем публиковать такие вещи, я бы подумала, не будет ли больно моим родным, знакомым", – говорит Виталина.
Она говорит, что не знает, где сейчас Безрук и чем занимается, поскольку оборвала с ней все связи. Однако предполагает, возможно Галина вывезла всех своих родных в безопасное место, в Россию, поэтому совсем не переживает, что происходит сейчас в ее Родине. Впрочем, это всего лишь предположение.
Это ее выбор, ее путь и она будет сама за него потом отвечать. Через какие-то годы, но, я думаю, что она будет за это отвечать. Сама перед собой, в первую очередь. Как это жить, когда ты предал не только Родину, а еще и себя. Мне, честно говоря, ее жаль,
– поделилась Библив.
Интервью Виталины Библив: смотрите онлайн видео
Актриса Галина Безрук предала Украину
- Галина стала известной фигурой в украинской киноиндустрии, завоевав зрителей своими ролями в многочисленных фильмах и сериалах, таких как "Женский доктор", "Последний москаль", "Слуга народа", "Домик на счастье" и других.
- В 2015 году она вышла замуж за российского бизнесмена Артема Алексеева, и с тех пор супруги, вместе с дочерью Василисой, выбрали Россию своим новым домом.
- В течение длительного времени Галина воздерживалась от высказываний относительно событий в Украине. В конце концов актриса сорвала молчание, заявив, что она предпочитает "семье, а не Родине".
- Наталка Денисенко поделилась, что в частной беседе предательница признала, что избегает публичных высказываний относительно полномасштабного вторжения из-за страха, что посадят в тюрьму на 15 лет.