Мне ее жаль, – украинская актриса высказалась об изменнице Безрук, которая живет в России

С началом полномасштабного вторжения некоторые известные личности из Украины предали свою Родину. Одной из них стала актриса Галина Безрук. Несмотря на развертывание большой войны, с актрисой общалась ее коллега Виталина Библив.

Однако в дальнейшем и она прекратила любую связь с Безрук, которую считает предательницей. Узнайте, что теперь говорит Виталина Библив о бывшей подруге.

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Виталина Библив о предательнице Безрук

Украинская актриса Виталина Библив признается, что сейчас ей все еще нелегко говорить о Галине Безрук, поэтому старается избегать этой темы. Она рассказала, что для нее до сих пор трудно закрыть для себя гештальт и осознать, почему ее подруга так поступила.

Я понимаю, она сделала такой выбор в пользу ребенка, но это же можно не показывать,

– делится Виталина.

Актриса вспоминает, когда бомбили родной Краматорск Галины Безрук, она выходила в России на красную дорожку к Михалкову и даже не пыталась это скрыть.

"Михалков, который ненавидит украинцев... Прежде чем публиковать такие вещи, я бы подумала, не будет ли больно моим родным, знакомым", – говорит Виталина.

Она говорит, что не знает, где сейчас Безрук и чем занимается, поскольку оборвала с ней все связи. Однако предполагает, возможно Галина вывезла всех своих родных в безопасное место, в Россию, поэтому совсем не переживает, что происходит сейчас в ее Родине. Впрочем, это всего лишь предположение.

Это ее выбор, ее путь и она будет сама за него потом отвечать. Через какие-то годы, но, я думаю, что она будет за это отвечать. Сама перед собой, в первую очередь. Как это жить, когда ты предал не только Родину, а еще и себя. Мне, честно говоря, ее жаль,

– поделилась Библив.

Интервью Виталины Библив: смотрите онлайн видео

Актриса Галина Безрук предала Украину