Узнайте в материале, что рассказала о близких Виталина Библив, общается ли со знакомыми, которые живут в России и как относится к "хорошим русским".

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Родные Виталины не выходят на связь

Тетя и дядя Виталины находятся в поселке Большая Лепетиха, расположенном на левом берегу Каховского водохранилища. Российские оккупанты все еще удерживают контроль над многочисленными населенными пунктами на левобережной части Херсонщины.

По словам Виталины Библив, ее родные находятся под оккупацией больше года, и за последние две недели вообще не выходят на связь, что заставляет актрису волноваться еще больше.

У меня тетя и дядя в оккупации уже больше года. Большая Лепетиха Херсонской области. С ними нет связи уже почти две недели. Мы не знаем, как они и что они,

– со слезами рассказала Виталина.

Актриса рассказала, что в этой войне нет ни одного украинца, который бы не пострадал. Кто-то, находясь за рубежом, кто-то, находясь в Украине. Но каждый получил серьезные травмы, которые останутся с нами на всю жизнь.

Виталина Библив не общается с родными, которые живут в России

Актриса отметила, что прекратила любые связи с родственниками, проживающих в стране-агрессоре, и для нее не существует понятия "хороших россиян". В начале большой войны ее знакомые жаловались, что не могут ничего сделать, впрочем, Виталина нашла, что им ответить.

Говорю: "Уезжайте из страны. По крайней мере вы не будете платить налоги, а за счет ваших денег делают ракеты, которые убивают меня, а потом вы меня спрашиваете: "Ну как ты?" – Да идите на х*й". Поэтому в "хороших русских" я не верю,

– заявила актриса.

Интервью Виталины Библив: смотрите онлайн видео