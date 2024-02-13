Дізнайтесь в матеріалі, що розказала про близьких Віталіна Біблів, чи спілкується зі знайомими, які живуть в Росії та як ставиться до "хороших росіян".

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Рідні Віталіни не виходять на зв'язок

Тітка та дядько Віталіни знаходяться в селищі Велика Лепетиха, що розташоване на лівому березі Каховського водосховища. Російські окупанти все ще утримують контроль над численними населеними пунктами на лівобережній частині Херсонщини.

За словами Віталіни Біблів, її рідні перебувають під окупацією більше як рік, і за останні два тижні взагалі не виходять на зв'язок, що змушує акторку хвилюватись ще більше.

У мене тьотя й дядя в окупації вже понад рік. Велика Лепетиха Херсонської області. З ними немає зв'язку вже майже два тижні. Ми не знаємо, як вони й що вони,

– зі сльозами розповіла Віталіна.

Акторка розповіла, що у цій війні немає жодного українця, який би не постраждав. Хтось, знаходячись за кордоном, хтось, перебуваючи в Україні. Але кожен отримав серйозні травми, які залишаться з нами на все життя.

Віталіна Біблів не спілкується із рідними, які живуть в Росії

Акторка відзначила, що припинила будь-які зв'язки з родичами, які проживають у країні-агресорі, та для неї не існує поняття "хороших росіян". На початку великої війни її знайомі скаржились, що не можуть нічого зробити, утім, Віталіна знайшла, що їм відповісти.

Говорю: "Їдьте із країни. Принаймні ви не будете платити податки, а коштом ваших грошей роблять ракети, які вбивають мене, а потім ви мене питаєте: "Ну как ты?" – Та йдіть на х*й." Тому в "хороших русских" я не вірю,

– заявила актриса.

Інтерв'ю Віталіни Біблів: дивіться онлайн відео