В интервью Мирославе Мандзюк звезда вспомнила о своей свадьбе с любимым Владимиром – и оказалось, что сценарий был максимально лаконичным: проснулись, поехали по делам, вернулись уже супругами. Ни белого платья, ни сотен гостей, ни голубей, которых традиционно выпускают в небо под аплодисменты родственников.

Муж просто сказал: "Поехали".

По словам Библив, она никогда не мечтала о классической свадьбе. Наоборот, актриса шутила, что если бы уж и организовывала торжество, то могла бы собрать все самые стереотипные свадебные атрибуты – от декораций до голубей – и от души над этим посмеяться. На самом деле все оказалось еще проще.

Однажды утром ее муж Владимир предложил куда-нибудь поехать. Виталина даже не стала спрашивать, куда. А уже у ЗАГСа узнала, что план на день немного изменился – они сейчас поженятся.

"Сейчас распишемся и все", – вспомнила слова мужа актриса.

Вместо свадебного платья – Леся Украинка

Особенно долго подбирать образ невесты тоже не пришлось. Виталина пришла на регистрацию в футболке с изображением Леси Украинки и юбке, а ее муж – в рубашке и джинсах.

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Впрочем, совсем без праздничной атмосферы пара не осталась. Когда они пришли за документами, сотрудницы ЗАГСа подготовили для молодоженов небольшой приветственный подарок с шампанским. Библив говорит, что момент получился очень теплым, а видео с того дня они с мужем до сих пор время от времени пересматривают.

Почему не было пышной свадьбы

Актриса объяснила, что во время полномасштабной войны сама для себя решила не устраивать большого торжества. В то же время она подчеркнула, что это исключительно ее личный выбор и она не собирается указывать, как должны вести себя другие пары.

Обручальные кольца Виталина и Владимир приобрели еще раньше, поэтому, хотя свадьба и была спонтанной, совсем без подготовки не обошлось. А вот фамилию после брака актриса менять не стала.

Теперь думают о венчании

Супруги также рассматривают возможность венчания. Для Библив этот шаг имеет гораздо более серьезное значение, ведь церковный брак она воспринимает как решение на всю жизнь. Актриса называет себя однолюбкой и говорит, что хотела бы пройти эту церемонию именно с человеком, которого любит.

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