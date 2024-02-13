Читайте, что рассказала актриса об одном из самых тяжелых периодов в своей жизни и через сколько лет удалось оплатить кредит.

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Виталина Библив объяснила, почему снималась в российско-украинских проектах

В 2008 году украинская актриса взяла кредит, считая, что без проблем сможет его оплатить. Впрочем, наступил кризис и все планы Библив пошли наперекосяк. Пришлось напрашиваться в массовку и пользоваться любой возможностью заработать. В частности, Виталина не скрывает, что снималась в российско-украинских проектах после 2014 года.

Я снималась в российских проектах после 2014 года. Мое государство поставило меня в такие условия, что не сниматься в российских фильмах и проплатить кредит я не могла. Украинский кинематограф мне не предлагал никакой работы,

– рассказала актриса.

Библив объяснила, что в то еще время, когда государство требовало у нее денег, она не давала возможности ей заработать. Виталина рассказала, что никогда не снималась в России или исключительно российских проектах. Впрочем, в фильмах, где украинский кинематограф сотрудничал с российским пришлось сниматься.

Коллекторы стучали ночами и днями с угрозами забрать квартиру,

– поделилась Библив.

Но, как только Виталина оплатила свой кредит, она больше не снималась в российско-украинских проектах. Это произошло в октябре 2020 года.

Интервью Виталины Библив: смотрите видео

Фильмография Виталины Библив