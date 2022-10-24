На сегодняшний день у Ирмы Витовской – 22 широкоформатных картины, из них 6 были до Майдана, а все остальные после 2015 года. Недавно актриса была длительное время в Италии, где снимали фильм "Коза-Ностра" и где состоялось немало встреч с журналистами по поводу российско-украинской войны. Однако почему Витовская не любит публичности – читайте дальше.

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Ирма Витовская о публичности и своем характере

В интервью украинскому актеру театра и кино Роланду Мишке в программе "Знакомые лица" Ирма призналась, что не любит постоянно быть на публике и отметила свою интровертную черту характера.

Меня это раздражает. Я больше люблю сам процесс создания (фильмов – 24 канал), чем выход. Я репетиции и съемки люблю больше, чем премьеры. С самого процесса я получаю удовольствие. А все, что связано с медийностью, меня только грузит. Потому что я очень закрытый человек,

– сказала Ирма.

Впрочем, актриса отметила, что умеет быть экстравертной, особенно, когда речь идет о создании государства: "Я действительно очень болею за Украину. И весь мой путь всех майданов это подтверждает. Но, когда речь идет обо всех остальных, когда я нуждаюсь в своей тайне и своем пространстве. Я бы предпочитала, чтобы меня меньше видели и узнавали. Я иногда думаю, что было бы хорошо иметь еще одно лицо, которое бы из кармана вытаскиваешь, одеваешь и спокойно ходишь".

Ирма подчеркнула, что не является влюбленной и не любит чрезмерного привлечения внимания к себе. "Я, например, всегда меньше всего интересовалась всеми трендовыми вещами. Я это вообще троллю. Мне очень импонирует Таня Микитенко; я тоже такая троллинг-женщина, которая не любит все то, что, возможно, нужно любить", – поделилась она.

На самом деле актрисе нравится носить красивую одежду, но понравившуюся собственно ей, а не тот, что кто-то навязал. "Я люблю отдыхать, путешествовать. Но я нуждаюсь в своем пространстве. Звездной болезни у меня не было никогда, потому что я думаю, что все изменчиво", – подытожила она.

Ирма Витовская в интервью с Роландом Мишко / Скриншот с видео

О чем фильм "Коза-Ностра", который готовят к прокату в Украине

Сюжет кинокомедии рассказывает о приключениях жительницы карпатского поселка Влады Козы. Дочь Влады переехала к любимому в Сицилию. Получив известие о рождении внука, Власть как настоящая украинская мама решает ехать в Италию, чтобы помочь дочери с воспитанием искреннего гуцула.

Но все планы амбициозной украинки идут кувырком. Дочь отказывается от помощи. Поэтому Власть вынуждена устроиться на работу в итальянскую семью, которая оказывается центром настоящей мафии. Но Влада не из пугливого десятка – она помогает дону Фредо, который только что вернулся из тюрьмы, справиться со своим бизнесом и наладить отношения с детьми – преемниками клана Коза Ностра.

Именно благодаря "секретному украинскому ингредиенту" сильной украинки Влады Козы, семейству Лагана таки удастся найти общий язык и восстановить утраченную власть и могущество клана.

Для меня "Коза Ностра" – это большой опыт работы в итальянской команде: от подготовки и вычитки до съемок. Но стоит отметить, что украинская киноиндустрия отнюдь не хуже – порой итальянцы по хорошему удивлялись уровню профессионализма наших создателей.

– сказала Ирма в интервью 24 каналу.

Любопытно. Интервью 24 канала с Ирмой Витовской читайте по ссылке.



Ирма Витовская / Фото из фейсбука актрисы

Фильмография Ирмы Витовской

Ирма Витовская сыграла: