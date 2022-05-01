Визит Джоли во Львов – ее собственная инициатива, ООН здесь ни при чем, – Мэтт Солтмарш

Официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш рассказал, что визит знаменитой актрисы Анджелины Джоли к западу Украины был ее собственной инициативой. ООН к этой поездке не имел отношения.

Анджелина Джоли решила приехать во Львов, где находятся немало переселенцев и пообщаться с беженцами лицом к лицу. Этот визит не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.

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Анджелина Джоли приехала во Львов по собственному желанию

Об этом рассказал официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш изданию CBC News. Он сказал, что ООН не имеет никакого отношения к визиту звезды.

Анджелина Джоли приехала в Украину по личной инициативе, и ООН не имеет никакого отношения к этому визиту,

– сказал Солтмарш.

Что нужно знать о визите Джоли во Львов

Одну из самых известных голливудских звезд заскочили в кафе "Львовские круассаны" на Сыхове. Неожиданный визит приятно удивил посетителей заведения, а украинцы уже создали немало мемов в сети. Звезда прибыла под сопровождением охраны;

Затем она поехала в Главный железнодорожный вокзал Львова. Там актриса встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска;

Кроме того, она успела пообщаться с беженцами на вокзале города и посетить раненых детей от обстрелов в Краматорске и на Востоке страны, пока во Львове не началась воздушная тревога. Ей пришлось бежать в укрытие со всеми людьми;

Ролик с американской актрисой во "Львовских круассанах" сняла украинская журналистка Майя Пидгородецкая. Она рассказала подробности встречи с кинозвездой;

Отзывов о визите и деталях от самой Джоли еще не было.

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Ранее на своей странице в инстаграме Анджелина Джоли опубликовала пост, в котором отметила, что "без прекращения войны дети заплатят высокую цену – травмами, потерянным детством и разбитой жизнью". Она также прикрепила фото пострадавших.