Анджеліна Джолі вирішила приїхати до Львова, де перебуває чимало переселенців та поспілкуватися з біженцями віч-на-віч. Цей візит не був організований у межах гуманітарної місії ООН.

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Анджеліна Джолі приїхала до Львова за власним бажанням

Про це розповів офіційний представник ООН Метт Солтмарш виданню CBC News. Він сказав, що ООН не має жодного стосунку до візиту зірки.

Анджеліна Джолі приїхала до України з особистої ініціативи, і ООН не має жодного стосунку до цього візиту,

– сказав Солтмарш.

Що варто знати про візит Джолі до Львова

Одну з найвідоміших голлівудських зірок заскочили в кафе "Львівські круасани" на Сихові. Несподіваний візит приємно здивував відвідувачів закладу, а українці створили вже чимало мемів в мережі. Зірка прибула під супроводом охорони;

Опісля вона поїхала до Головного залізничного вокзалу Львова. Там акторка зустріла пасажирів евакуаційного потяга з Покровська;

Крім цього, вона встигла поспілкуватися з біженцями на вокзалі міста та відвідати поранених дітей від обстрілів в Краматорську та на Сході країни, поки у Львові не почалась повітряна тривога. Їй довелося бігти в укриття зі всіма людьми;

Ролик з американською акторкою у "Львівських круасанах" зняла українська журналістка Майя Підгородецька. Вона розповіла деталі зустрічі з кінозіркою;

Відгуків про візит та деталей від самої Джолі ще не було.

Майя Підгородецька випадково зустріла Анджеліну Джолі у Львів: дивіться відео

Раніше на своїй сторінці в інстаграмі Анджеліна Джолі опублікувала пост, в якому зазначила, що "без припинення війни діти заплатять найвищу ціну – травмами, втраченим дитинством і розбитим життям". Вона також прикріпила фото постраждалих.