Читайте в материале, почему украинский актер никогда не смотрел полностью кинокартину, которая сделала его безумно популярным.

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Вячеслав Довженко объяснил, почему никогда не видел фильм "Киборги" полностью

Актер отметил, что снятого материала оказалось настолько много, что некоторые очень важные кадры для него не вошли в конечный вариант ленты "Киборги". Это стало для него большим ударом.

Был в материале, создавал это, но много сцен не вошло в ленту по объективным причинам, а они очень ценные – и это больно,

– поделился Довженко.

Актер исполнил роль командира с позывным "Август" в фильме "Киборги". Это история, основанная на реальных событиях 2014 года, которые разворачивались в Донецком аэропорту во время его обороны защитниками.

"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма

Актер снялся в главной роли в фильме "Другой Франко"

Сегодня в кинотеатрах стартует новая лента, в которой снялся Вячеслав Довженко. Впрочем, этот фильм актер признается, также не видел полностью, поскольку опять не весь материал вошел в конечный вариант, а для него это – больно.

Эта история расскажет биографию сына великого "Каменяра", Ивана Яковлевича Франко.

"Другой Франко": смотрите онлайн трейлер фильма

Очевидно, ленту ожидало немало поклонников, поскольку сетью распространяются положительные комментарии. Вот, что пишут люди:

"Вот это интересно смотреть, наше... украинское."

"Именно такие истории нужно рассказывать!"

"Люблю этого актера! Он будет хорошим Франком!"

"Трейлер выглядит довольно-таки неплохо! Ждем премьеру!"

Актер признается, пока не до конца чувствует перерождение индустрии кино. Впрочем, несмотря на меньшие гонорары и совсем другие условия работы, продолжает работать, потому что в этом видит свою миссию.