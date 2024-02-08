Читайте в матеріалі, чому український актор ніколи не дивився повністю кінокартину, яка зробила його шалено популярним.

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В'ячеслав Довженко пояснив, чому ніколи не бачив фільм "Кіборги" повністю

Актор зазначив, що знятого матеріалу виявилося настільки багато, що деякі дуже важливі кадри для нього не увійшли до кінцевого варіанту стрічки "Кіборги". Це стало для нього неабияким ударом.

Був в матеріалі, створював це, але багато сцен не увійшло у стрічку з об'єктивних причин, а вони дуже цінні – і це боляче,

– поділився Довженко.

Актор виконав роль командира з позивним "Серпень" у фільмі "Кіборги". Це історія, що ґрунтується на реальних подіях 2014 року, які розгорталися в Донецькому аеропорту під час його оборони захисниками.

"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму

Актор знявся в головній ролі у фільмі "Інший Франко"

Сьогодні в кінотеатрах стартує нова стрічка, у якій знявся В'ячеслав Довженко. Утім, цей фільм актор зізнається, також не бачив повністю, оскільки знову не весь матеріал увійшов у кінцевий варіант, а для нього це – боляче.

Ця історія розповість біографію сина великого "Каменяра", Івана Яковича Франка.

"Інший Франко": дивіться онлайн трейлер фільму

Очевидно, стрічку очікувало чимало прихильників, оскільки мережею ширяться позитивні коментарі. Ось, що пишуть люди:

"Ось це цікаво дивитися, наше... українське."

"Саме такі історії потрібно розказувати!"

"Люблю цього актора! Він буде гарним Франком!"

"Трейлер виглядає досить таки непогано! Чекаємо на прем'єру!"

Актор зізнається, поки не до кінця відчуває переродження індустрії кіно. Утім, попри менші гонорари та зовсім інші умови роботи, продовжує працювати, бо в цьому вбачає свою місію.