Умер известный украинский кинорежиссер Вячеслав Криштофович

Украинский шоубизнес всколыхнуло печальное известие. Перестало биться сердце кинорежиссера Вячеслава Криштофовича.

Пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Национального союза кинематографистов Украины, где Криштофович был членом правления.

Трагическую новость о смерти режиссера сообщили 7 декабря. Вячеслав Криштофович умер в возрасте 78 лет.

Он был художником с особой оптикой: внимательным к деталям, сочувствующим к характерам, откровенным в творческих поисках. Даже самая маленькая из его "мелочей жизни" в кадре становилась существенной. И ранние работы, и поздние сериалы, и сценарии, созданные им в сотрудничестве, – все это свидетельство исключительного таланта и честности в профессии,

– написали в Национальном союзе кинематографистов Украины.

Что известно о Вячеславе Криштофовиче?