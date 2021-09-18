Перекрытые улицы, машины с кинотехникой, крики из рации и "стоп, снято". Именно это можно было наблюдать в центре города в течение лета. А причиной стали съемки фильма, режиссером которого стал Александр Березань, известный по таким картинам, как "Давай танцуй!" и "Благородные бродяги". Актрисой, сыгравшей главную роль, является Ирина Кудашова, и именно она привлекла внимание юных почитателей ее творчества.

Интересно "Вкус свободы" первый украинский фильм о кулинарии по мотивам книги Ольги Франко

Сюжет фильма "Вкус свободы"

Наверное, многих вдохновляют истории людей, которые тяжело достигают своей цели, переезжают в большой город, полный приключений и неожиданностей, находят немало друзей и врагов, а в конце получают желаемое. Этот фильм именно о таком, девочке, которая бесконечно фанатеет от своего кулинарного дела и мечтает стать известным поваром с собственным рестораном. Наверное, каждый из нас любит вкусно поесть, а лучше, чтобы еда выглядела максимально привлекательно и аппетитно, с чем очень постарались продюсеры фильма.

Что интересно, сюжет основан на реальных событиях. Авторы вдохновлялись историей Ольги Франко и ее кулинарной книгой, которая стала одним из первых сборников рецептов и принципов здорового образа жизни для хозяек еще 100 лет назад. В съемках также принимали участие блогеры и музыканты, в том числе Джамала – украинская певица и победительница Евровидения-2016.

За кулисами съемок фильма "Вкус свободы" во Львове / Фото Софии Бигайло

А сам "Вкус свободы" можно будет посмотреть уже в 2022 году во всех кинотеатрах страны.

Автор: София Бигайло