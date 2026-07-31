Призвал нанести ядерный удар по Украине: режиссеру "Мастера и Маргариты" предъявили подозрение

30 июля стало известно, что Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора объявили заочное подозрение российскому режиссеру и бывшему депутату Госдумы РФ Владимиру Бортку. Автора известных сериалов обвиняют в пропаганде войны и оправдании российской агрессии.

Ведь он публично призвал кремлевское руководство применить против Украины тактическое ядерное оружие. Об этом говорится в телеграм-канале СБУ.

Владимир Бортко получил подозрение от СБУ и Офиса генерального прокурора

Бортко активно использует свой статус и многомиллионную аудиторию российских телеканалов и медиаплатформ для продвижения агрессивной риторики Кремля. В эфирах пропагандистских шоу он регулярно убеждает зрителей в "правомерности" полномасштабного вторжения, систематически ставит под сомнение украинскую государственность и открыто требует полной оккупации территории Украины.

Российский деятель культуры уже давно стал важной частью политической системы России. С 2011 по 2021 год Бортко занимал место в Госдуме РФ, где последовательно поддерживал захватнические решения Кремля, в частности аннексию Крыма и захват частей Донецкой и Луганской областей.

Так, режиссер и сценарист фильмов и сериалов, среди которых "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Собачье сердце" и "Бандитский Петербург", окончательно превратился в инструмент военной пропаганды.

За что Владимир Бортко получил подозрение / Фото СБУ

По материалам дела следователи СБУ квалифицировали действия Владимира Бортка по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также героизация ее участников с использованием СМИ).

В настоящее время украинские правоохранители принимают комплексные меры, чтобы привлечь режиссера-пропагандиста к ответственности за преступления против национальной безопасности.

Кстати, недавно СБУ сообщила о подозрении российскому рэперу Тимати.