Призвал нанести ядерный удар по Украине: режиссеру "Мастера и Маргариты" предъявили подозрение
30 июля стало известно, что Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора объявили заочное подозрение российскому режиссеру и бывшему депутату Госдумы РФ Владимиру Бортку. Автора известных сериалов обвиняют в пропаганде войны и оправдании российской агрессии.
Ведь он публично призвал кремлевское руководство применить против Украины тактическое ядерное оружие. Об этом говорится в телеграм-канале СБУ.
Владимир Бортко получил подозрение от СБУ и Офиса генерального прокурора
Бортко активно использует свой статус и многомиллионную аудиторию российских телеканалов и медиаплатформ для продвижения агрессивной риторики Кремля. В эфирах пропагандистских шоу он регулярно убеждает зрителей в "правомерности" полномасштабного вторжения, систематически ставит под сомнение украинскую государственность и открыто требует полной оккупации территории Украины.
Российский деятель культуры уже давно стал важной частью политической системы России. С 2011 по 2021 год Бортко занимал место в Госдуме РФ, где последовательно поддерживал захватнические решения Кремля, в частности аннексию Крыма и захват частей Донецкой и Луганской областей.
Так, режиссер и сценарист фильмов и сериалов, среди которых "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Собачье сердце" и "Бандитский Петербург", окончательно превратился в инструмент военной пропаганды.
По материалам дела следователи СБУ квалифицировали действия Владимира Бортка по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 436 (пропаганда войны);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также героизация ее участников с использованием СМИ).
В настоящее время украинские правоохранители принимают комплексные меры, чтобы привлечь режиссера-пропагандиста к ответственности за преступления против национальной безопасности.
Кстати, недавно СБУ сообщила о подозрении российскому рэперу Тимати.