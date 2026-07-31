Адже він публічно закликав кремлівське керівництво застосувати проти України тактичну ядерну зброю. Про це йдеться в телеграм-каналі СБУ.

Володимир Бортко отримав підозру від СБУ та Офісу Генпрокурора

Бортко активно використовує свій статус та багатомільйонну аудиторію російських телеканалів і медіаплатформ для просування агресивної риторики Кремля. В ефірах пропагандистських шоу він регулярно переконує глядачів у "правомірності" повномасштабного вторгнення, систематично ставить під сумнів Українську державність і відкрито вимагає повної окупації території України.

Російський діяч культури вже давно став важливою частиною політичної системи Росії. З 2011 по 2021 рік Бортко сидів у кріслі у Держдумі РФ, де послідовно підтримував загарбницькі рішення Кремля, зокрема анексію Криму та захоплення частин Донецької й Луганської областей.

Так, режисер і сценарист фільмів та серіалів, серед яких "Майстер і Маргарита", "Тарас Бульба", "Собаче серце" та "Бандитський Петербург", остаточно перетворився на інструмент воєнної пропаганди.

За що Володимир Бортко отримав підозру / Фото СБУ

За матеріалами справи, слідчі СБУ кваліфікували дії Володимира Бортка за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікація її учасників з використанням ЗМІ).

Наразі українські правоохоронці вживають комплексних заходів, аби притягнути режисера-пропагандиста до відповідальності за злочини проти національної безпеки.

До речі, нещодавно СБУ повідомила про підозру російському реперу Тіматі.