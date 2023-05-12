Владимир Черный погиб 9 мая в 5 утра. Трагическое известие сообщили на официальной странице фильма "Памфир" в фейсбуке.

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На войне погиб Владимир Черный

Все, что вы видели в кадре, было создано также и руками Владимира. Он был совершенно предан своему делу, талантлив, неутомим и любящий. От всей команды фильма выражаем соболезнование любимой и всей семье. Вечная память Герою!

– написали его коллеги.

Семейная драма "Памфир" – история о хорошем семьянине, который, проходя испытания судьбы, обращает с честного пути ради своей семьи. События в ленте проходят на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки. Больше о ленте читайте по ссылке.

Возлюбленная художника Елена Белецкая сообщила, что Владимир пошел защищать Украину как доброволец: "Ты стал Супервоином. Ходил сам на позиции. Проводил по самым опасным местам военных, палил по врагу, вытаскивал раненых собратьев с поля боя, и хорошо заливал лою за шиворот россиянам. Освобождал наши города".

Режиссер "Памфира" Дмитрий Сухолиткий-Собчук также написал в фейсбуке: "Нет слов. Покой Владимир Черный. Ты был один из самых надежных людей. Как сказал твой коллега, в памяти останется только хорошее. В памяти о тебе, только светлые моменты. Герою Слава".



Владимир Черный / Фото из фейсбука Елены Белецкой

Напомним, недавно на фронте погиб украинский режиссер Андрей Максименко. Он был бойцом добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Андрей Максименко с позывным "Режиссером".

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, коллегам и собратьям погибшего. Вечная память Герою!