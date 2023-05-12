Володимир Чорний загинув 9 травня о 5 ранку. Трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці фільму "Памфір" у фейсбуці.
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На війні загинув Володимир Чорний
Все, що ви бачили у кадрі стрічки було створено також і руками Володимира. Він був абсолютно відданий своїй справі, талановитий, невтомний та люблячий. Від усієї команди фільму висловлюємо співчуття коханій та усій родині. Вічна пам’ять Герою!
– написали його колеги.
Кохана художника Олена Білецька повідомила, що Володимир пішов захищати Україну як доброволець: "Ти став Супервоїном. Ходив сам на позиції. Проводив по найнебезпечніших місцях військових, смаляв по ворогу, витягав поранених побратимів з поля бою, та добре заливав лою за комір росіянам. Звільняв наші міста".
Режисер "Памфіра" Дмитро Сухолиткий-Собчук також написав у фейсбуці: "Немає слів. Спочивай Володимир Чорний. Ти був один з самих надійних людей. Як сказав твій колега, в пам'яті залишиться тільки хороше. В пам'яті про тебе, тільки світлі моменти. Герою Слава".
Володимир Чорний / Фото з фейсбуку Олени Білецької
Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув український режисер Андрій Максименко. Він був бійцем добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Андрій Максименко із позивним "Режисер".